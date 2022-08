Eine geräumige Transportbox dient nicht allein zum Abholen und zum Transport des Welpen, sondern eignet sich auch als Schlafplatz für die ersten Nächte im neuen Zuhause. Dabei kann er neben dem Bett seines Halters schlafen. Er wird sich bemerkbar machen, wenn er sein Geschäft verrichten muss, denn Hunde machen nicht auf ihren Schlafplatz. So dient die Box auch bei der Erziehung zur Stubenreinheit. Der eigentliche Schlafplatz des Welpen wird ein spezielles Hundebett oder Körbchen, robust und kuschelig, mit abwaschbarem Stoff. Sein Schlafplatz ist zugleich ein Rückzugsort für den Hund, an dem er nicht gestört werden sollte. Welpen haben ein großes Schlafbedürfnis. Mit einer weichen Hundedecke brauchen sie nicht auf hartem Boden liegen oder sitzen. Solch eine Decke kann auch praktisch für unterwegs sein. Züchter geben ihren Welpen oft eine Decke mit, an der noch der Geruch ihrer Hundemama haftet.

Hundenäpfe sollten stabil, nicht zu leicht und gut zu reinigen sein. Als Standort des Futterplatzes bietet sich zum Beispiel eine geschützte Stelle in der Küche an, die leicht zu säubern ist. Anfangs sollte der Welpe das Futter bekommen, welches beim Züchter gegeben wurde. Hat der Kleine sich eingelebt, lässt sich das Futter umstellen. Entschieden werden muss, ob der Hund nun vorwiegend Trockenfutter oder Nassfutter bekommt oder BARF, eine biologisch artgerechte Rohfütterung, erhält. Beim Hundefutter kommt es auf Qualität an: hoher Fleischanteil, getreidearm, keine künstlichen Zusatzstoffe, kein Zuckerzusatz und deklariert als Alleinfutter, nicht als Nahrungsergänzung. Da die Ernährung erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit des Tieres hat, sollte an hochwertigem Futter nicht gespart werden. Auch bei Leckerlis gilt es auf Qualität und Zutaten zu achten. Leckerli motivieren noch mehr als Lob und Streicheleinheiten. Die verfütterte Menge an Belohnungshäppchen sollte jedoch von der sonstigen Futtermenge abgezogen werden. Frisches Wasser muss zu jeder Tageszeit zur Verfügung stehen. Besonders im Sommer ist ein faltbarer Napf für unterwegs nützlich.