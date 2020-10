Der Stolz vieler Gartenfreunde ist ein schön angelegter Teich. Dabei ist jeder Gartenteich ein eigenes Ökosystem für zahlreiche verschiedene Lebewesen. Neben Mikroorganismen, Insekten, Amphibien und Pflanzen bietet er Lebensraum für Fische. Deren Artenvielfalt ist groß. Es stellt sich also zuerst die Frage: Welche Fische können im Gartenteich ein artgerechtes Zuhause finden?

Jede Fischhaltung stellt die gleiche Grundanforderung an einen Teich: Sauberes Wasser mit konstant hoher Qualität. Die Größe des Teiches ist ausschlaggebend für den Fischbestand. Dem Fachautor Alexander Buggisch von der Anima-Stiftung Baden-Baden nach gilt als Faustregel: pro Kubikmeter Wasser ein Fisch von 10 cm Länge. Dabei sollte der Teich mindestens einen Meter tief sein. Bei der Wasserqualität geht es um die Faktoren Sauerstoffgehalt, Temperatur und Sauberkeit. Um eine hohe Wasserqualität zu garantieren, können Filter eingesetzt werden. Wasserpflanzen geben Sauerstoff ab. Der Sauerstoffgehalt des Wassers kann mit Pumpen oder einem Oxydator reguliert werden. Die Wasserhärte wird durch regelmäßige Proben kontrolliert. Gesunde Teichfische benötigen hochwertiges Fischfutter. Die Fische müssen vor Fressfeinden wie Katzen und Vögeln geschützt werden. Zur Teichpflege gehört die gründliche Reinigung. Algen, abgestorbenen Wasserpflanzen, Blätter und Futterrestemüssen entfernt werden. Ein Gartenteich braucht im Sommer bis zu einem Drittel Beschattung. Zum möglichen Überwintern von Teichfischen darf er nicht komplett zufrieren.

Im Prinzip kann jede Art von Teichfisch zusammen mit einer anderen Art in einem Teich gehalten werden. Cora Strohbach vom Tierheim Eisleben empfiehlt jedoch, bei der Kombination von mehreren Fischarten einen Expertenrat einzuholen, ob die Fische ähnliche Ansprüche an Wasser, Pflanzen und Futter haben und sich miteinander vertragen. Natürlich hängt die Fischauswahl auch von Größe, Anlage und Ausstattung des Teiches ab.

Am meisten verbreitet sind Goldfische, die besonders für den Gartenteich geeignet sind und sich dort wohlfühlen. Sie stammen ursprünglich aus China. Zuchtformen sind die farbenfrohen Shubunkins und Schleierschwänze, der robuste Sarasa und der Kometenschweif. Die karpfenartigen Goldfische sind relativ anspruchslos und vermehren sich leicht.

Größer und anspruchsvoller sind die farbenprächtigen japanischen Kois, die es in vielen Variationen gibt. Der edle Zuchtkarpfen kann bis zu einem Meter lang werden. Der Koi braucht spezielles hochwertiges Futter mit Vitaminen, Mineralien und extra Wegwarte. Kois leben wie Goldfische in Gruppen und können handzahm werden. Sie fressen Wasserpflanzen und reißen diese aus. Für Kois müssen Filter installiert werden. Preiswerter in der Anschaffung ist der sogenannte Ghost Koi, der die Pracht der Kois mit der Robustheit wilder Karpfen kombiniert.