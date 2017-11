Hundegestützte Pädagogik

Der Einsatz von Schulhunden gehört zum Bereich der tiergestützten Pädagogik. Schulhunde sind keine Therapiehunde, auch wenn ihr Einsatz aus der tiergestützten Therapie abgeleitet wurde. Sie grenzen sich auch von Schulbesuchshunden, die projektbezogen eingesetzt werden, und von Schulpatenhunden, die jeweils einer bestimmten Klasse zugeordnet sind, ab. Nachweislich fördert die zeitweilige Anwesenheit von Hunden positive Sozialkontakte an Schulen. Das Verhältnis Lehrer/Schüler verbessert sich, Auffälligkeiten reduzieren sich und Außenseiter werden aus ihrer Isolation geholt. Ob im Klassenverband, in der Gruppe oder bei der Einzelarbeit mit Schülern, der Hund kann wie ein Katalysator auf Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten wirken. Der Lernprozess und die Lernatmosphäre werden positiv beeinflusst. Der Schulhund verbringt eine gewisse Zeit im Klassenraum und im Unterricht. Mit seiner Anwesenheit beeinflusst er das Wohlbefinden der Schüler, kann Wärme, Frohsinn, Ausgeglichenheit und Motivation vermitteln. Viele Schüler gehen bei Anwesenheit eines Schulhundes lieber zur Schule. Ein Schulhund fördert auch das Verantwortungsgefühl, indem die Schüler Aufgaben zu seiner Pflege, Fütterung und Gassigehen übernehmen. Hund und Hundeführer bilden ein festes Team. Ihr Einsatz an Schulen setzt grundsätzlich ein entsprechendes pädagogisches Konzept voraus. In Deutschland sind Hunde seit ca. 1990 im pädagogischen Einsatz.

Eigenschaften von Schulhunden

Die Rasse spielt bei Schulhunden keine Rolle. Es kommt auf das Wesen des Tieres an. In jedem Fall eignen sich nur sehr gut ausgebildete Hunde, die über eine hohe Reizschwelle gegenüber Stress und Lärm verfügen. Ein Schulhund muss sehr menschen-freundlich und kontaktfreudig sein, ruhig und ausgeglichen, aufmerksam und gehorsam. Der Hund darf kein Aggressionspotential haben, keinerlei Beißansätze und keinen Herdenschutztrieb. Er sollte offen, verspielt und nicht schreckhaft sein. Ängstlichkeit und Unsicherheit gehören nicht zu seinem Wesen. Zum Hundeführer muss eine enge und vertrauensvolle Beziehung bestehen. Auch in kritischen Situationen muss der Hund kontrollierbar und abrufbar sein.

Ausbildung zum Schulhund

Die Ausbildung von Schulhunden erfolgt stets im Team Hund/Hundeführer. Voraussetzung ist ein Grundgehorsam auf dem Niveau der Begleithundeprüfung oder des Hundeführerscheins. Der Hund muss auf Situationen, in denen er sich bewähren muss, vorbereitet werden. Kommandos seines Hundeführers lernt er strikt zu befolgen. Der Schulhund wird konditioniert, auf Stimmungsschwankungen zu reagieren und kritische Phasen ins Positive zu lenken. Schulhunde legen eine Eignungsprüfung ab. Den idealen Schulhund gibt es allerdings nicht. Auch ein gut trainierter Hund kann nur zeitweise aktiv in den Unterricht eingebunden werden. Schon die Anwesenheit in einer Schule mit all ihren Menschen, Geräuschen und Aktionen stellt für das Tier eine hohe Belastung dar. Bei täglichem mehrstündigen Einsatz besteht die Gefahr einer Überreizung und Unkontrollierbarkeit des Hundes.

Voraussetzungen für den Einsatz

Freiwillige Selbstverpflichtung

Eine allgemein anerkannte Ausbildung für Schulhunde gibt es bisher nicht. Umfang und Kosten variieren stark. Seit 2007 bemüht sich der Fachkreis Schulhunde in Kassel, einheitliche Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu schaffen, die speziell für Lehrer mit ihren Hunden angeboten werden und nicht gewinnorientiert sind. Für den Einsatz von Schulhunden hat der Fachkreis eine Freiwillige Selbstverpflichtung zur Einhaltung von Ausbildungs-, Einsatz- und Hygienestandards durch Schulen und Hundeführer erarbeitet. Der Einsatz von Schulhunden muss an die Voraussetzungen und Bedürfnisse von Hunden, Schülern, Pädagogen und Schulen individuell angepasst werden.