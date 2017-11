Alfred wurde als herrenlose Fundkatze im Tierheim aufgenommen. Er hat ein freundliches, unkompliziertes Wesen, ist ruhig und an Menschen gewöhnt. Er wird als Freigänger vermittelt, gern in eine Familie mit verantwortungsbewussten Kindern.

Clooney stammt von der Insel Teneriffa und wurde dort von der örtlichen Polizei im Tierschutz untergebracht. Am 02.09.2017 übernahmen die Freiberger Tierschützer den sensiblen Rüden. Clooney ist ein bescheidener und ruhiger Hund mit einem ausgeglichenen Wesen. Er verträgt sich prima mit anderen Tieren, passt sich schnell an und hat schon viel gelernt. Seine Dirofilariose wird derzeit mit Medikamenten behandelt und sollte Ende 2017 abgeklungen sein.

Der imposante Rüde lebte als Familienhund, bis sich das Paar trennte. Er hat ein gutmütiges Wesen und bindet sich eng an seine Bezugspersonen. Fremden gegenüber ist er wachsam und braucht Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Ares wird an ambitionierte Interessenten ohne Kinder vermittelt, die ihm ein ebenerdiges Zuhause bieten und sich mit Molossern auskennen. Weitere Tiere sollten nicht im Haushalt leben.

Sonja wurde im Frühjahr 2017 mit ihrem Wurf im Tierheim aufgenommen. Zwischenzeitlich konnte sie vermittelt werden, kam aber wieder zurück, da sich der vorhandene Kater nicht mit Sonja vertragen hat. Die ruhige Katze zeigt im Tierheim ein sehr gutes Sozialverhalten. Sie passt sich überall gut an. Anfangs braucht sie etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Sonja wird an katzenerfahrene Menschen vermittelt, die ihr die Möglichkeit zum Freigang bieten.

Die agile Hündin lebte mehrere Jahre in einem spanischen Tierheim. Um ihre Vermittlungschancen zu erhöhen, wurde sie am 24.10.2017 nach Deutschland geholt. Crazy ist eine temperamentvolle, aufgeschlossene und intelligente Hündin, die noch erzogen werden sollte. Mit anderen Hunden kommt sie prima zurecht.

Carry stammt aus dem Tierheim Moskau und wurde am 25.03.2016 nach Deutschland geholt. Sie ist eine temperamentvolle und verspielte Hündin, die schnell lernt und gern ihren eigenen Kopf hat. Die Grundkommandos sollte sie weiter festigen. Carry neigt zum Beschützen und ist sehr wachsam. Daher wird sie in einen kinderfreien Haushalt vermittelt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Djego:





Deutscher Schäferhund

männlich

geboren am 27.06.2016

Farbe: Schwarz-Loh

Schulterhöhe: ca. 60 cm

kastriert, mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt



Djego stammt aus einem Privathaushalt und wurde wegen Zeitmangels der Besitzer am 05.08.2017 im Tierheim abgegeben. Der sensible und unsichere Rüde braucht Anfangs Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Er ist gelehrig und sollte die Grundkommandos noch kennenlernen. Djego kann Türen öffnen, braucht viel Beschäftigung und körperliche Auslastung. Am liebsten spielt er mit anderen Hunden. Er wird an sportliche Menschen mit Hundeerfahrung vermittelt.