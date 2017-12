Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Alina:



Podencomischling

weiblich

am 20.06.2010 geboren

Farbe: Schwarz mit weißem Latz

Schulterhöhe: ca. 55 cm

kastriert, mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Die agile Hündin lebte zwei Jahre auf Teneriffa, bis sie von einem kooperierenden Tierschutzverein im August 2012 übernommen wurde. Sie war stark abgemagert und in einem schlechten gesundheitlichen Zustand. Im Tierheim konnte sie genesen und steht zur Vermittlung frei. Alina ist eine intelligente und bewegungsfreudige Hündin, die Fremden gegenüber anfangs sehr zurückhaltend reagiert. Daher sollten ihre Interessenten mehrere Kennenlernbesuche vor Ort einplanen. Alina wird an sportliche Menschen vermittelt, die Erfahrung mit ihrer Rasse haben.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Schomper:



Schäferhundmischling

männlich

12 ½ Jahre alt

Farbe: Schwarz mit hellen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 60 cm

kastriert, mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Der jagdfreudige Rüde stammt aus einem Privathaushalt und wurde vor ca. 4 Jahren in einem bayerischen Tierheim abgegeben. Am 06.05.2017 übernahm ihn der Tierschutzverein Animal Projects. Schomper ist ein gut erzogener und lauffreudiger Rüde, der gern spielt und geistig gefordert werden sollte. In einigen Situationen reagiert er unsicher. Für ihn werden hundeerfahrene Interessenten gesucht, die ihm einen ruhigen Alltag ohne Kinder bieten.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Bärli:



Shar-Pei-Mischling

weiblich

3 Jahre alt

Farbe: Hellbraun

Schulterhöhe: 50 cm

kastriert, mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Ein Anwohner fand die herrenlose Hündin auf der Straße vor seinem Haus und nahm sie zum weiteren Versorgen bei sich auf. Am 22.06.2017 übergab er sie dem Tierheim zur Vermittlung. Bärli ist menschenbezogen, kinderfreundlich und agil. Sie hat gern mal ihren eigenen Kopf. Daher wird sie an souveräne, hundeerfahrene Menschen vermittelt, die sie täglich geistig und körperlich auslasten. Mit anderen Tieren verträgt sie sich nicht.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Angel & Stella Angel & Stella Bildergalerie Angel und Stella:



Mischling

weiblich

12 ½ und 10 Jahre alt

Farbe: Schwarz-Braun und Schwarz mit weißen Abzeichen

Schulterhöhen: ca. 50 cm

Angel ist kastriert

beide sind mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Stella wurde mit ihrer Mutter Angel am 13.05.2017 von einem kooperierenden Tierschutzverein übernommen. Sie lebten in einem Privathaushalt bis sich ihre Halterin aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um sie kümmern konnte. Beide sind sehr agile und bewegungsfreudige Hündinnen, die gern jagen und weiter erzogen werden sollten. Für sie werden aktive Menschen gesucht, die ihnen einen abwechslungsreichen Alltag bieten.

Außerdem vermittelt werden:

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Lara:



Schäferhundmischling

weiblich

am 08.07.2005 geboren

Farbe: Hellbraun mit schwarzen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 60 cm

kastriert, mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Die freundliche Hündin lebte als Familienhund und wurde aufgrund eines Umzugs am 20.11.2015 im Tierheim abgegeben. Sie war stark übergewichtig; erhielt Diät und ausreichend Bewegung. Im Sommer badet sie sehr gern, was ihrer Ellenbogenarthrose entgegenkommt. Mit anderen Hunden verträgt sie sich je nach Sympathie und reagiert gern mal dickköpfig. Lara kommt gut mit Kindern zurecht und wird in eine Familie mit altersgerechten Haltungsbedingungen vermittelt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Alex:



Schäferhundmischling

männlich

ca. 12 Jahre

Farbe: dreifarbig

Schulterhöhe: ca. 60 cm

mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Der unsichere Rüde lebt seit dem 26.11.2016 im Tierheim Sonnenhof. Er wurde von einem kooperierenden Tierschutzverein übernommen. Alex ist ein agiler und intelligenter Hund, der seinen Bezugspersonen gefallen möchte. Er ist für ambitionierte Schäferhundfreunde geeignet, die mit die Grundkommandos festigen und ihn täglich geistig auslasten. In seinem neuen Zuhause sollten keine weiteren Tiere und Kinder leben.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sunny:



Tibet Terrier

weiblich

am 11.11.2002 geboren

Farbe: Weiß mit schwarzen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 50 cm

kastriert, mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Sunny ist eine ehemalige Zuchthündin, die nach sieben Jahren an eine Familie weitergegeben wurde. Als ihre Halter umzogen, konnten sie die gutmütige Hündin nicht mitnehmen und übergaben sie im Juni 2016 dem Tierschutzverein. Sunny ist sehr menschenbezogen und wird an verständnisvolle Menschen vermittelt, die mit ihren gesundheitlichen Einschränkungen verantwortungsvoll umgehen können. Für Sunny wird ein ruhiger Haushalt gesucht, wo sie als Einzelhund gehalten wird.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wuschel:



Terriermischling

männlich

am 20.08.2005 geboren

Farbe: Weiß mit schwarzen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 40 cm

mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Da sein Halter verstorben war, wurde der anhängliche Rüde am 20.04.2017 im Tierheim Sonnenhof abgegeben. Er hat ein freundliches Wesen, ist menschenbezogen und verschmust. Wuschel bindet sich eng an seine Bezugsperson und neigt zur Eifersucht. Daher werden für ihn hundeerfahrene Interessenten ohne weitere Tiere gesucht, die ihm eine souveräne Führung bieten und mit seinem kontrollierenden Verhalten umgehen können. Kinder sollten nicht im Haushalt leben.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Beni:



Mischling

männlich

ca. 16 Jahre alt

Farbe: Hellbraun

Schulterhöhe: ca. 40 cm

mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Beni lebte in einem Privathaushalt und wurde am 16.08.2017 wegen Umzugs im Tierheim abgegeben. Er ist ein freundlicher, gutmütiger, aber auch etwas eigensinniger Rüde, der ein gutes Sozialverhalten zeigt. Er ist menschenbezogen und mag ausgiebige Streicheleinheiten. Altersbedingt benötigt er Medikamente für Herz und Leber. Dadurch ist er bedingt stubenrein. Für ihn wird ein ebenerdiges Zuhause mit freiem Zugang zum Garten gesucht.