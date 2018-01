Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Benno:



Mischling

männlich

am 25.04.2015 geboren

Farbe: Braun-Schwarz

Schulterhöhe: ca. 45 cm

gechipt, entwurmt, geimpft

2015 wurde Benno mit seinen fünf Geschwistern und seiner Mutter aus einer schlechten Haltung vom Veterinäramt eingezogen. Er wurde in eine Familie vermittelt, die mit ihm den Hundesportplatz besuchte. Im Alltag hat Benno wenig Konsequenz kennengelernt und sollte in seinem neuen Zuhause mit klaren Regeln geführt werden. Er ist ein intelligenter und temperamentvoller Rüde, der unbedingt geistige Auslastung braucht. Daher werden Interessenten gesucht, die mit seiner Jagdfreude und seinem Dickkopf umgehen können.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Jacky:



Europäisch Kurzhaar

männlich

am 12.08.2017 geboren

Farbe: Schwarz mit weißen Abzeichen

kastriert, mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Jacky wurde mit einer Woche gefunden und ins Tierheim gebracht. Als Flaschenaufzucht ist sehr menschenbezogen und hat sich prima entwickelt. Er verträgt sich mit anderen Katzen und ist an Kinder gewöhnt. Der junge Kater hat eine Kämpfernatur und zeigt Ansätze von Dominanz. Er wird an katzenerfahrene Menschen vermittelt, die ihm später die Möglichkeit zum Freigang bieten.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Darko:



Retrievermischling

männlich

12 Jahre

Farbe: Hellbraun-Sesam

Schulterhöhe: ca. 35 cm

mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Am 02.10.2017 wurde Darko vom Veterinäramt dem Tierheim übergeben. Sein Halter konnte sich aus persönlichen Gründen nicht mehr um den Hund kümmern. Darko sollte noch die Grundkommandos und in seinem neuen Zuhause einen geregelten Alltag kennenlernen. Er ist ein freundlicher, agiler und unkomplizierter Rüde, der die enge Nähe von Menschen sucht. Für ihn wird ein verantwortungsbewusstes Zuhause gesucht, wo er geistig und altersentsprechend gefordert wird.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Susi:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

ca. 2 Jahre alt

Farbe: Weiß mit getigerten Abzeichen

kastriert, mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Die freundliche Katze wurde bis in den Herbst in einer Gartenanlage gefüttert. Als die Futterstelle nicht mehr unterhalten wurde, kam Susi am 24.10.2017 als herrenlose Fundkatze ins Tierheim. Sie ist eine ruhige und zugängliche Katze, die sich aufgrund ihres unkomplizierten Wesens in jedem tierfreundlichen Haushalt gut einleben würde. Susi sollte nach der Eingewöhnung Freigang erhalten.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Jim:



Leonberger-Kaukasen-Mischling

männlich

ca. 6 Jahre alt

Farbe: Braun-Schwarz

Schulterhöhe: ca. 70 cm

kastriert, mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Der stattliche Rüde wurde Silvester 2016 als Fundhund im Tierheim abgegeben. Er war in einem sehr ungepflegten Zustand und hatte bereits eingewachsene Wolfskrallen. Jim ist ein ruhiger und anhänglicher Rüde, der zur Futteraggression neigt. Er wird an ambitionierte Interessenten vermittelt, die Erfahrung mit Herdenschutzhunden haben und ihm einen rassegerechte Beschäftigung im Alltag bieten.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mia:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

ca. 2 Jahre alt

Farbe: Grautiger mit weißen Abzeichen

kastriert

mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Im Rahmen einer Kastrationsaktion für freilebende Straßenkatzen wurde Mia am 11.04.2017 eingefangen. Im Tierheim brachte sie fünf Kitten zur Welt, die sie liebevoll aufzog. Alle Welpen konnten vermittelt werden. Mia ist eine liebe und unkomplizierte Katze, die als Freigängerin vermittelt wird. Sie ist auch für Interessenten geeignet, die noch keine Erfahrung mit Katzenhaltung haben.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Hanni:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

ca. 2 Jahre alt

Farbe: Schwarz-Weiß

kastriert, gechipt, entwurmt, geimpft

Hanni wurde am 30.09.2017 auf einem Parkplatz an einer Bundesstraße in einer Tasche gefunden und ins Tierheim gebracht. Ihr rechtes Vorderbein hat sie vermutlich durch einen Unfall verloren. Hanni ist eine freundliche und ruhige Katze, die sich sehr menschenbezogen zeigt. Sie wird an ambitionierte Interessenten vermittelt, die ihr ein behindertengerechtes Zuhause bieten.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Bessy:



Jack Russell

weiblich

am 29.04.2010 geboren

Farbe: dreifarbig

Schulterhöhe: ca. 30 cm

mit Microchip registriert, entwurmt, geimpft

Die sensible und umgängliche Hündin wurde am 23.10.2017 im Tierheim abgegeben, da sich ihre Vorbesitzerin nicht mehr um sie kümmern konnte. Bessy verträgt sich gut mit anderen Hunden und kann als Zweithund gehalten werden. Sie braucht täglich geistige und körperliche Auslastung, orientiert sich gern an ihren Bezugspersonen und fordert viel Zuwendung.

Außerdem vermittelt werden:

Bildrechte: ariane film gmbh Bato:



Kangal

männlich

im November 2013 geboren

Farbe: Braun mit schwarzer Maske

kastriert, mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Bato stammt aus einer Kangalzucht, die am 28.09.2016 wegen schlechter Bedingungen vom Veterinäramt aufgelöst wurde. Der gutmütige Rüde hatte bereits Interessenten. Leider konnten die verschiedenen Bewerber den Anforderungen an seine Rasse nicht gerecht werden. Nun werden noch immer souveräne Hundefreunde gesucht, die Bato rassetypisch auslasten; ihm Arbeit an der Herde oder adäquate Aufgaben bieten. Er ist ein ruhiger und freundlicher Rüde, der sich an seine Bezugspersonen bindet. Fremde werden rassetypisch nicht geduldet.

Bildrechte: ariane film gmbh Teddy:



Dackelmischling

männlich

ca. 15 Jahre alt

Farbe: Schwarz mit hellbraunen Beinen

Schulterhöhe: ca. 25 cm

geimpft, entwurmt

Teddy lebte in einem Privathaushalt und wurde am 15.10.2017 dem Tierheim übergeben, da sich sein Halter aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um den sensiblen Rüden kümmern konnte. Teddy ist für sein Alter ziemlich fit und benötigt keine Medikamente. Er wird in einen ruhigen Haushalt zu verantwortungsbewussten Menschen vermittelt, die ihm einen altersgerechten Alltag bieten und ihn trotzdem seinem Bedürfnissen entsprechend fordern.

Bildrechte: ariane film gmbh Emma:



Perser

weiblich

10 - 11 Jahre alt

Farbe: Silber

geimpft, entwurmt

Am 08.06.2017 wurde Emma in einem kritischen Gesundheitszustand als herrenlose Fundkatze aufgenommen. Nach tierärztlicher Therapie hat sich sie erholen können und sollte auch weiterhin regelmäßig dem Tierarzt vorgestellt werden. Aufgrund ihrer Autoimmunerkrankung erhält sie bei Bedarf Medikamente. Emma ist eine sensible und ruhige Katze, die gern mal ihren eigenen Kopf hat. Sie wird an verständnisvolle Menschen vermittelt, die sie als Einzeltier halten. Kinder sollten nicht im Haushalt leben.

Bildrechte: ariane film gmbh Tom & Jerry:



Europäisch Kurzhaar

beide männlich

ca. 5 Monate

Farbe: Weiß mit schwarzen Abzeichen

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt

Beide Katzen stammen aus einer Gartenanlage und wurden bei einer Kastrationsaktion im Oktober 2017 als Fundtiere im Tierheim aufgenommen. Tom und Jerry hängen sehr aneinander, spielen viel und erkunden neugierig ihre Umgebung. Sie sind altersgerecht entwickelt. Interessenten sollten eine längere Eingewöhnungszeit einplanen. Tom und Jerry werden in einen gemeinsamen Haushalt als Freigänger vermittelt.