Außerdem vermittelt werden:

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sina:



Mischling

weiblich

ca. 5 Jahre alt

Farbe: Schwarz-Braun

Schulterhöhe: ca. 65 cm

mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Sina wurde am 02.08.2016 mit einer Verletzung gefunden und im Tierheim abgegeben. Da ihr Halter die Behandlungskosten nicht aufbringen konnte, übergab er die Hündin dem Tierheim. Sie ist eine lernfreudige und temperamentvolle Hündin, die die Grundkommandos kennt. Stress und ein hektischer Alltag sollten gemieden werden, da diese Faktoren Unruhe und unerwünschtes Verhalten fördern.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Lux:



Europäisch Kurzhaar

männlich

am 28.08.2016 geboren

Farbe: Weiß

kastriert, mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Am 10.04.2018 wurde der freundliche Kater im Tierheim abgegeben, da er aufgrund seiner Taubheit den Haltern zu laut war. Er ist menschenbezogen, umgänglich und lässt sich gern streicheln. Für ihn werden ruhige Menschen mit Katzenerfahrung gesucht, die mit seinem Handicap umgehen können.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Susi:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

Alter unbekannt

Farbe: dreifarbig

kastriert, mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Als ihr Besitzer verstarb, wurde die sensible Katze am 11.10.2017 im Tierheim abgegeben. Sie trauert sehr und braucht viel Zeit, um sich an eine neue Umgebung zu gewöhnen. Susi wird an geduldige und verständnisvolle Menschen vermittelt, die Erfahrung mit Katzen haben und ihr einen ruhigen Alltag bieten.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Eli:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

Alter unbekannt

Farbe: Grautiger

kastriert, mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Eli wurde am 13.08.2017 tragend als herrenlose Fundkatze im Tierheim aufgenommen. Ihre vier Welpen zog sie mit viel Liebe auf und soll nun ein eigenes Zuhause erhalten. Sie ist eine ruhige und sensible Katze, die sich nicht gern anfassen lässt und ihren Freiraum braucht.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Bertha:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

ca. 3 Jahre alt

Farbe: Schwarz mit weißen Abzeichen

kastriert, mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Die neugierige Katze wurde am 17.02.2016 als Fundtier abgeben. Ein Besitzer hat sich nicht gemeldet. Bertha ist eine zurückhaltende und eigensinnige Katze, die noch Vertrauen zu Menschen aufbauen sollte. Sie wird als Freigängerin in Einzelhaltung vermittelt.