Herr Fuchs:





Griechische Landschildkröte

männlich

Alter unbekannt

Farbe: arttypisch



Die Landschildkröte wurde am 29.08.2017 gefunden. Ihr Panzer wurde wahrscheinlich von einem Fuchs angefressen, so dass sie den Namen Herr Fuchs erhielt. Griechische Landschildkröten sollten auch im Freiland gepflegt werden. Das Gelände sollte vollsonnig nach Süden liegen und freie Flächen zum Sonnen sowie Stauden und Büsche zum Verstecken aufweisen. Ein Frühbeethaus und beheizbares Schutzhaus sowie eine Wasserstelle sind notwendig. Bei einer Pflege von 2,2 bis 3 (zwei Männchen, zwei bis drei Weibchen) sollte das Gelände mindestens 10 m2 betragen. Ist eine Zimmerhaltung unvermeidlich, sollte unbedingt auf starke UVB-Beleuchtung und deutliche Temperaturschwankungen geachtet werden. Eine mehrmonatige Überwinterung ist notwendig und sollte unter kontrollierten Bedingungen im Keller oder Kühlschrank bei 8 bis 10° C durchgeführt werden. Herr Fuchs wird nur an sachkundige Halter vermittelt.