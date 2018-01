Flocke:





Europäisch Kurzhaar

männlich

2 Jahre alt

Farbe: Weiß

kastriert

mit Microchip registriert, entwurmt, geimpft



Der verschmuste Kater wohnte mit einer weiteren Katze in einem Privathaushalt. Als es zu Komplikationen im Sozialgefüge des Duos kam, musste Flocke am 31.12.2017 im Tierheim abgegeben werden. Für ihn werden Menschen mit viel Zeit gesucht, die bereits Erfahrung im Umgang mit Katzen haben und ihn als Zweitkatze bei sich aufnehmen würden. Er wird nur in eine Wohnungshaltung vermittelt.