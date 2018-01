Außerdem vermittelt werden:

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mautz:



Europäisch Kurzhaar

männlich

ca. 2 Jahre alt

Farbe: Schwarz mit weißem Latz

kastriert, geimpft, entwurmt

Der freundliche Kater lebte in einem Privathaushalt und wurde am 05.01.2018 im Tierheim abgegeben, da die Halter keine Zeit mehr für ihn hatten. Mautz ist die Einzelhaltung gewohnt. Im Tierheim zeigt er sich anderen Katzen gegenüber abweisend. Er wird an geduldige Menschen vermittelt, die ihm seine Freiheiten lassen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Luzy:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

2 Jahre alt

Farbe: Schwarz-Weiß

kastriert, geimpft, entwurmt

Luzy wurde am 15.05.2017 als herrenlose Fundkatze im Tierheim aufgenommen, wo sie ihre Jungen zur Welt brachte. Sie ist eine schüchterne und zurückhaltende Katze, die Zeit braucht, um sich an Menschen zu gewöhnen. Daher werden für sie geduldige und verständnisvolle Menschen gesucht, die ihr die Möglichkeit zum Freigang bieten.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Putzi:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

ca. 2011 geboren

Farbe: Grautiger, kastriert, geimpft, entwurmt

Am 15.12.2017 wurde die sensible Katze im Tierheim abgegeben, nachdem ihre Halterin in ein Pflegeheim umzog. Putzi ist eine unkomplizierte und verschmuste Katze, die in Wohnungshaltung vermittelt wird.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Diego:



Europäisch Kurzhaar

männlich

6 Jahre alt

Farbe: Grautiger

kastriert, geimpft, entwurmt

Diego lebte in einem Privathaushalt, bis er sich nicht mehr mit der Zweitkatze vertrug. Am 08.01.2018 wurde der ruhige und menschenbezogene Kater im Tierheim abgegeben. Diego wird als Einzelkatze vermittelt, gern auch an unerfahrene Katzenhalter.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Micky:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

9 Jahre alt

Farbe: dreifarbig

kastriert, geimpft, entwurmt

Als ihre Besitzerin verstarb, wurde Micky am 12.11.2016 dem Tierheim übergeben. Micky ist eine scheue und zurückhaltende Katze, die zu ruhigen, erfahrenen Menschen mit viel Verständnis und Geduld vermittelt wird.