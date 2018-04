Der agile Rüde lebte in einem Privathaushalt und wurde im Februar 2018 dem Tierheim übergeben, da der Halter im Seniorenalter mit der Haltung des jungen Hundes überfordert war. Lumpi ist ein lebhafter, neugieriger und aufgeschlossener Hund, der noch viel lernen sollte. Er wird an hundeerfahrene Menschen mit viel Zeit vermittelt.

Der sensible Rüde wurde im Dezember 2017 herrenlos auf einer Landstraße gefunden und ins Tierheim gebracht. Ein Besitzer hat kein Interesse bekundet. Teddy ist ein sehr lieber und umgänglicher Hund, der sich schnell neuen Situationen anpasst und sich in jedem tierfreundlichen Haushalt wohlfühlen würde. Er sollte im Alltag geistig und körperlich ausgelastet werden. Mit anderen Hunden verträgt er sich gut.

Laika lebte in einem Privathaushalt mit anderen Tierarten zusammen, bis ihre Halterin Ende 2017 verstarb. Die freundliche Hündin hat ein sensibles Wesen, ist menschenbezogen und unkompliziert. Sie wird als Zweittier in einen ruhigen Haushalt vermittelt.

Hoppel:





Zwergkaninchen

männlich

ca. 2 Jahre alt

Farbe: Blau

kastriert, geimpft, entwurmt



Hoppel wurde in einer Box am Straßenrand ausgesetzt. Passanten beobachteten das Geschehen und informierten das Tierheim. Der Bock hat ein ruhiges und zurückhaltendes Wesen. Er ist an Hände gewöhnt, lässt sich aber nur ungern aufnehmen. Für ihn wird ein artgerechtes Zuhause mit ausreichend Bewegungsmöglichkeit in einem Freigehege gesucht.