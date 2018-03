Hier alle wichtigen Facts zum Registrieren von Haustieren: www.mdr.de/tierisch/thema-haustierregistrierung-100.html

Außerdem vermittelt werden:

Carola:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

ca. 3 Jahre

Farbe: Grautiger mit weißen Abzeichen

kastriert, geimpft, entwurmt

Die scheue Katze wurde als Fundkatze im Tierheim aufgenommen. Ein Besitzer hat sich nicht gemeldet. Carola gehört zu den ängstlichen und zurückhaltenden Katzen, die viel Zeit brauchen, um Vertrauen aufzubauen. Sie lässt sich nur ungern anfassen und wird daher an geduldige Katzenfreunde vermittelt, die sie als Zweitkatze halten.

Tessa und Jutta:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

ca. 8 und 4 Jahre alt

Farbe: beide Schwarz

kastriert, geimpft, entwurmt

Tessa wurde 2015 als Fundkatze im Tierheim aufgenommen. Jutta ist im Tierheim geboren worden. Da sich beide gut verstehen und sich Jutta an Tessa orientiert, werden beide nur gemeinsam abgegeben. Tessa ist menschenbezogen, ruhig und verschmust. Jutta scheu und ängstlich.

Toto:



Europäisch Kurzhaar

männlich

am 13.05.2017 geboren

Farbe: Schwarz-Weiß

kastriert, geimpft, entwurmt

Toto wurde im Tierheim geboren. Er ist immer noch scheu und lässt sich nicht anfassen. Für ihn werden geduldige Katzenkenner gesucht, die mit seinem Wesen umgehen können. Toto ist ein typischer Einjähriger, der gern spielt und sich prima mit anderen Katzen verträgt.

Pepsi:



Europäisch Kurzhaar

männlich

am 13.05.2017 geboren

Farbe: Schwarz-Weiß

kastriert, geimpft, entwurmt

Der verspielte Kater wurde im Tierheim geboren. Er ist ein zurückhaltendes und scheues Tier, das anfangs Zeit braucht, um sich einzugewöhnen. Pepsi verträgt sich gut mit anderen Vierbeinern und kann in einen tierfreundlichen Haushalt vermittelt werden.

Sina:



Mischling

weiblich

1 Jahr alt

Farbe: Braun-Schwarz

Schulterhöhe: ca. 40 cm

kastriert, mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Anfang Februar 2018 wurde Sina von einem befreundeten Tierschutzverein übernommen und zeigt im Tierheim ein sehr gutes Sozialverhalten. Sie hat ein ruhiges Wesen, ist lernfreudig und verspielt. Die zurückhaltende Hündin wird an geduldige Menschen mit viel Zeit vermittelt.