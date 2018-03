Ellie:





American Staffordshire Terrier

weiblich

4 Jahre alt

Farbe: Sand

Schulterhöhe: 60 cm

geimpft, entwurmt



Die aufmerksame Hündin lebte in einem Privathaushalt und wurde im März 2016 im Tierheim abgegeben, da sie sich nicht mit den anderen Hunden in der Familie vertrug. Ellie ist eine agile, temperamentvolle und verspielte Hündin, die gern und schnell lernt. Sie neigt zum Beschützen und Jagen. Ellie wird an rasseerfahrene Menschen ohne weitere Hunde vermittelt.