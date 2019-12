Entdecken Sie die wunderbare Welt der Kurzfilme! Am besten am kürzesten Tag des Jahres – am 21. Dezember, dem offiziellen Kurzfilmtag. Dann erobert das Kleinste aller Filmgenres in ganz Deutschland neben großen Kinosälen und heimischen Wohnzimmern auch temporäre Leinwände an den unterschiedlichsten Orten – im Café nebenan, im Museum, der Stadtbibliothek oder im Seniorenheim.

Andreas Dresen und Rezo sind Kurzfilmfans

Bekennender Kurzfilm-Fan: Regisseur Andreas Dresen Bildrechte: dpa Die Idee des Kurzfilmtages entstand 2011 in Frankreich. Seit 2012 initiiert die AG Kurzfilm, der Bundesverband Deutscher Kurzfilm, den Aktionstag in Deutschland. Weltweit nehmen mittlerweile mehr als 20 Länder teil.



Nachdem in den vergangenen Jahren bereits Filmgrößen wie Iris Berben, Benno Fürmann und Doris Dörrie als Botschafter für den Kurzfilmtag warben, rufen diesmal u.a. Regisseur Andreas Dresen und YouTuber Rezo zur Teilnahme auf.

MDR zeigt zehn "Tierisch kurze Filme"

Auch der MDR ist beim Kurzfilmtag dabei und startet in den kürzesten Tag des Jahres mit einem Kurzfilmprogramm. Unter dem Motto "Tierisch kurze Filme" laufen in der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember zehn wunderbare kleine Filmkunstwerke – von witzig bis tragisch ist alles dabei. Neun davon finden Sie dann zur Ausstrahlung auch in der Mediathek.

2017 gab Regisseurin Anne Zohra Berrached ihr "Tatort"-Debüt mit der erfolgreichen Folge "Der Fall Holdt". Bildrechte: dpa Freuen Sie sich zum Beispiel auf "Die weiße Mücke" von Marco Gadge mit "In aller Freundschaft"-Star Thomas Koch. Oder den musikalisch von Herbert Grönemeyer untermalten Kurzfilm "Platonische Liebe" des mehrfach ausgezeichneten Regisseurs Philipp Kadelbach. Vielen Zuschauern wird sein Fernsehfilm "Nackt unter Wölfen" (2015) bekannt sein, der unter der Federführung des MDR entstand.



Außerdem zeigen wir den Kurzfilm "Falscher Hase" der gebürtigen Erfurterin Anne Zohra Berrached, die mit ihrem preisgekrönten Spielfilm "24 Wochen" (2016) große Aufmerksamkeit erhielt, ein berührendes und viel diskutiertes Drama mit Julia Jentsch und Bjarne Mädel.

Kurzgeschichte von Clemens Meyer verfilmt

Erfolgreiches Drehbuch-Duo: Regisseur Thomas Stuber (2. von links) und Autor Clemens Meyer (rechts) – hier gemeinsam mit den Schauspielern Lina Wendel und Peter Kurth bei der Kinopremiere des Filmes "Herbert". Bildrechte: imago/STAR-MEDIA Gleich im Anschluss läuft Thomas Stubers Film "Von Hunden und Pferden" nach der gleichnamigen Kurzgeschichte des Leipziger Erfolgsautoren Clemens Meyer. Die Produktion wurde 2011 mit dem Deutschen Kurzfilmpreis ausgezeichnet und gewann den Studenten-Oscar in Silber für den Besten fremdsprachigen Kurzfilm. Gedreht wurde u.a. auf der Pferderennbahn Scheibenholz in Leipzig. Stubers spätere Spielfilme, das Boxer-Drama "Herbert" (2015) mit Peter Kurth und die Liebesgeschichte "In den Gängen" (2018) mit Franz Rogowski und Sandra Hüller, wurden hoch gelobt und vielfach ausgezeichnet.

Hommage mit Künstlerfamilie Kummer

"Blond" – Johann Bonitz, Lotta (rechts) und Nina Kummer, die Schwestern der "Kraftklub"-Musiker Felix und Till Kummer. Bildrechte: Blond "Short Film" – ein Manifest für den kurzen Film von Drehbuchautor und Regisseur Olaf Held wurde 2013 mit dem Deutschen Kurzfilmpreis ausgezeichnet. Die Protagonisten des Filmes: die Chemnitzer Familie Kummer, "die berühmteste Familie der Stadt" (www.zeit.de). Jan Kummer gehörte zu DDR-Zeiten der Untergrundband "AG Geige" an, seine Söhne Till und Felix Kummer sind Mitglieder der bekannten Band "Kraftklub" und seine Tochter Lotta singt mittlerweile bei "Blond".

Mitteldeutschland – Hochburg des Kurzfilms