Das Gesundheitsmagazin „Visite“ wird verlängert und weiterhin am Donnerstag gesendet, jedoch bereits 20:15 Uhr statt 21:00 Uhr. Auch das Kulturmagazin „artour“ läuft am Donnerstag schon eine Stunde früher – 21.15 Uhr – statt bisher 22:10 Uhr.

Mehr Heimat am Wochenende: Einblicke in das heimatliche Leben in Mitteldeutschland gibt es am Samstag mit „Unser Dorf hat Wochenende“ jetzt um 19.50 Uhr. Auch hier bleibt der Sendeplatz für Frühaufsteher am Sonntag 09:00 Uhr erhalten.