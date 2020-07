Szenenbild aus "Papagei" Bildrechte: Andrej Bavschenkov

Der blonde Transvestit Christina läuft mit seinem ebenfalls blonden Mops Teddy durch Dresden und verteilt Friedensbotschaften. Plötzlich wird Christina direkt in ihrer Wohnung vom Krieg eingeholt. Ein Film über Krieg – oder wie nah der Krieg uns ist.



Der Journalist Andreas Rajchert wurde 1969 in Sibirien geboren und lebt seit 2002 in Dresden. Sein Kurzfilm "Papagei" erhielt 2017 überraschend den Publikumspreis beim Moskauer Herbst-Filmfestival. "Wenn man alle Umstände in Moskau in Betracht zieht, kann man sagen: es ist ein doppelter Sieg – einmal für die Filmkunst, anderseits – ein Schlag ins Gesicht für das politische System, das gerade in Russland herrscht und sexuelle Minderheiten ständig unterdrücken lässt", so Andreas Rajchert. (www.neustadt-ticker.de)