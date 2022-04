Nacht vom 8. auf den 9. April 2022 MDR-Kurzfilmnacht zum 34. Filmfest Dresden

Hauptinhalt

Anlässlich des 34. Filmfests in Dresden präsentiert der MDR in einer Kurzfilmnacht fünf neue Kurzfilme, die erstmals im deutschen Fernsehen zu sehen sind. Fünf spannende filmische Neuentdeckungen: berührend und gesellschaftskritisch, mal locker-leicht, mit leiser Ironie oder düster-beklemmend. Dazu gibt es ein großes Special in der Mediathek: Dort sind ab 5. April weitere Kurzfilme zu sehen - unser "Best-of Filmfest Dresden" aus den letzten acht Jahren.