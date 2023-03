Nacht vom 13. zum 14. April 2023, ab 23:40 Uhr



Der TV-Themenschwerpunkt am Donnerstag zeigt, wie vielfältig Kurzfilme aus Mitteldeutschland sind und stellt junge Filmtalente vor. In Mitteldeutschland gibt es nicht nur eine sehr aktive und spannende Filmszene, sondern es wird auch einiges für den Filmnachwuchs getan.



In Thüringen werden im Studiengang "Medienkunst & Mediengestaltung" an der Bauhaus-Universität Weimar und im "TP2 Talentpool", einem Förderprogramm für mitteldeutsche Nachwuchstalente, Filmschaffende von morgen ausgebildet und gefördert. Im März 2022 startete die Sächsische Filmakademie in Görlitz ihre Aus- und Weiterbildungskurse für vor allem filmhandwerkliche Berufe. In Sachsen-Anhalt unterstützt und vernetzt das "Zentrum für Medienkunst Werkleitz" regionale und internationale Film- und Medienkünstler, organisiert Branchentreffs und das jährliche "Werkleitz Festival", das dieses Jahr im Juni im Mansfelder Land stattfindet.



Den Auftakt für die Themenstrecke im MDR Programm macht der Kurzfilm "Drübenland" von Arne Kohlweyer. Der teilweise autobiografische Film spielt in Halle und erzählt den Mauerfall 1989 aus der Sicht des neunjährigen Wendekindes Marko. In seinem Debüt-Roman "Ostkind" erzählt Arne Kohlweyer die Geschichte von Marko weiter.



Zu sehen sind auch die Kurzfilme von zwei Regisseurinnen aus Leipzig: "Der Hauptgewinn" von Alice von Gwinner und "Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen" von Amelie Befeldt. Außerdem der Animationsfilm "Obervogelgesang" von Elisabeth Weinberger und Ferdinand Ehrhardt.