Filme und Sendetermine im Überblick

Der windige Geschäftsmann Johansen will eine dänische Erfindung zu einer Öloptimierungsmaschine an denjenigen verkaufen, der am meisten dafür zahlt. Die Olsenbande, die von dem Handel Wind bekommt, will dieses um jeden Preis verhindern. Egon Olsen hat dafür natürlich schon einen Plan...



Der Animationsfilm "Die Olsenbande auf hoher See" am 07.10.2018 um 23:35 Uhr im MDR FERNSEHEN. Bildrechte: MDR/Capelight Pictures