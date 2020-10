Seit Kindertagen faszinieren Mor Kaplansky die Geschichten ihrer jüdischen Großmutter über das legendäre "Café Nagler", das im Berlin der 20er-Jahre ihrer Familie gehörte. Auf Spurensuche in Berlin stellt sich aber bald heraus, dass das "Nagler" nicht halb so glamourös war, wie die Großmutter glaubt.



Um der alten Dame nicht das Herz zu brechen, erfindet Kaplansky kurzerhand das Café neu. In ihrer fiktiven Dokumentation wird der Mythos lebendig - Die Geschichte des prachtvollen und unvergesslichen "Café Nagler"!