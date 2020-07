Kaum einmal wurde und wird im deutschen Film sorbische Lebenswelt, zumindest was die Festkultur betrifft und nicht zuletzt durch die Mitwirkung 'echter' Dorfbewohnerinnen, so beiläufig und kraftvoll dargestellt.

Jurij Koch hatte ein Szenarium geschrieben, das mir sehr gefiel, auch und besonders weil der Kontrast zwischen realen und visionären Szenen eine Erzählweise verlangte, die in ihrem Anspruch über andere realistische Alltagsgeschichten hinausging. Wir lebten in einer Zeit, in der die Mauer durchlässiger geworden war. Viele von uns gingen in die Fremde, freiwillig oder gezwungenermaßen. Der Übergang von Tradition in 'Weite' war aktuelles Thema.

Die Dreharbeiten fanden in der Vorwendezeit zwischen April und Juni 1989 in der Lausitz, auf dem Land nahe Kamenz, und Ende August in der Metropole Paris statt. "In dieser Gegensätzlichkeit ging es uns um die Konfrontation unterschiedlicher Welten", so Brauer. Weiter erinnert er sich, dass die Aufnahmen in der französischen Hauptstadt unter erschwerten Bedingungen stattfanden: