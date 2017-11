Regisseur Christian Schwochow Bildrechte: IMAGO

"Die Geschichte des Mannes, der die Mauer öffnete, trägt für mich die Dimension eines antiken Dramas", sagt Regisseur Christian Schwochow. "In ihr erzählt sich die ganze Absurdität der DDR und ihrer Grenze - aber auch das Ende des einen und der Anfang eines neuen Deutschlands - in nur einer Nacht. Absurdität und Dramatik - beides lag in jenen Stunden dicht beieinander", so Schwochow über den Ansatz der Produktion: "Es wird ein tragisch-komischer Film über das Scheitern einer Republik und über den Aufbruch in ein neues Leben. Und darüber, wie ein Mann, der 'auf der falschen Seite' stand, im entscheidenden Moment das Richtige tat und damit die Welt veränderte."