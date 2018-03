07.03.2018 | Tatort: Der Tod spielt mit

Eine Imbissbude in Dresden wurde in Brand gesetzt. Wenig später kann die Polizei nur noch den Tod des Besitzers feststellen. Am Tatort finden die Kommissare Ehrlicher (Peter Sodann) und Kain (Bernd Michael Lade) nur eine Spur: Ein Miniaturskelett mit der Aufschrift "Wer nicht zahlen will, muss fühlen". Geht es um Schutzgelderpressung? Die Ermittlungen führen die Kommissare in den Kreis jugendlicher Footballspieler und ihrer Cheerleader. Kain und Ehrlicher sind vor Ort. Bildrechte: MDR/Laue