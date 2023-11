Magisches Mikro: Wie alles begann ... Emilie und Erwin sind Nachbarskinder. Auf dem alten Dachboden ihres Mietshauses finden sie ein Mikrofon. Als sie dort auf den Aufnahmeknopf drücken, passiert etwas Unglaubliches: Das Mikro bringt sie in die Vergangenheit!



In den ersten zehn Folgen hüpfen die zwei Kinder ausschließlich zu Frauen, die die Welt verändert haben.



Danach wandert das Mikro zu Emilies Cousine Julika. Ab Folge elf geht Julika auf Zeitreise - gemeinsam mit ihrer besten Freundin Hannah und deren kleinen Bruder Leo. Und das Beste: Seit Julika an dem Mikro herumgebastelt hat, können die Kinder sogar ein bisschen mitbestimmen, wo die Zeithüpfer hingehen. Und die Batterie hält auch ein bisschen länger... denn immer wenn die leer wird, piept das Mikro und die Kinder müssen zurück in die Gegenwart. Dort finden sie am Ende jeder Folge noch mehr spannende Dinge über die Leute heraus, die sie gerade besucht haben.