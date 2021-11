Die ARD-Themenwoche Wo ist die Zukunft zu Hause?

Stadt.Land.Wandel

Deutschland ist ein vielfältiges Land. Die einen wohnen in riesigen Hochhäusern in der Stadt und die anderen in tollen Häusern mit weitläufigen Gärten auf dem Land. Wie wird sich das in Zukunft wandeln? Das erfahrt ihr in unserer ARD-Themenwoche.