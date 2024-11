Am 24. Dezember 2024 findet im Programm von MDR TWEENS über DAB+ und im Livestream auf mdrtweens.de sowie von MDR JUMP auf UKW, auf DAB+ und im Livestream auf jumpradio.de die Programmaktion „Warten auf den Weihnachtsmann - Die Weihnachtshow von MDR TWEENS & MDR JUMP“ statt.



Ein Teil der Weihnachtssendung wird mit insgesamt sechs ausgewählten Kindern am 14.12.2024 im Studio von MDR JUMP, Gerberstraße 2, 06108 Halle/Saale aufgezeichnet. Die Aufnahmen der Kinder sind am Sendetag am 24. Dezember 2024 stündlich von 6.00 Uhr bis 12.00 Uhr on Air.



Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder ab dem Alter von 7 Jahren, die durch ihre Eltern oder Sorgeberechtigten angemeldet werden. Die Anmeldung erfolgt über das Online-Formular auch auf der Webseite von mdrtweens.de ab dem 25. November bis 5. Dezember 2024. Die Teilnehmenden müssen wahrheitsgemäß ihren vollständigen Namen, Wohnsitz, ihr Alter, ihre Emailadresse und eine Telefonnummer angeben, unter der die Eltern bzw. Sorgeberechtigten zu erreichen sind. Falschangaben können zum Ausschluss des betreffenden Teilnehmers/der betreffenden Teilnehmerin führen. Mitarbeitende des MDR, ihre Familienangehörige sowie alle an der Organisation und Durchführung der Programmaktion beteiligten weiteren Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.



Unter allen Anmeldungen werden die Redaktionen von MDR JUMP und MDR TWEENS im Zeitraum zwischen dem 2. und 5. Dezember 2024 im Zufallsprinzip sechs Kinder auslosen. Die Eltern der ausgewählten Kinder werden ab dem 2. Dezember 2024 persönlich telefonisch informiert. Die Eltern sind damit einverstanden, dass die Mitteilung möglicherweise im Rahmen einer Live-Sendung bei MDR JUMP erfolgen könnte und der angerufene Elternteil somit Teil einer Live-Sendung sein könnte. Mit der Teilnahme an der Programmaktion erklären die Eltern oder gesetzlichen Vertreter ihr Einverständnis in die Anfertigung und Veröffentlichung von Bild- und Tonaufzeichnungen von sich selbst und dem Kind im Zusammenhang mit der Aktion zur Veröffentlichung in allen Programmen sowie in den Online-Angeboten des MDR (inkl. MDR-Drittplattformen wie bspw. Facebook, Instagram, YouTube, etc.) und – ggf. auch live – in das laufende Programm von MDR JUMP genommen zu werden. Eine Verpflichtung zur Veröffentlichung ergibt sich daraus nicht.



Vor Ort ist ein entsprechendes Mitwirkungsformular zu unterzeichnen. Teilen sich die Eltern das Sorgerecht, so ist am 14. Dezember 2024 zwingend auch die Einwilligung des anderen sorgeberechtigten Elternteils vorzulegen. Reisekosten werden nicht übernommen. Alle personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung der Programmaktion verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Datenschutzinformationen finden Sie unter https://www.mdr.de/service/datenschutz/index.html. MDR TWEENS sowie MDR JUMP behalten sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu beenden oder zu verlängern. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der MDR behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen aus begründetem Anlass zu ändern oder auch die Programmaktion vorzeitig zu beenden.