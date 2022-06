WozNiu: Sommer, Sonne, braune Haut! Niemals ohne Sonnenschutz

Endlich könnt ihr wieder die Sonne genießen, mit Freunden im Park oder am Strand abhängen und dabei natürlich auch braun werden. Wichtig dabei: Ihr müsst eure Haut langsam an die Sonne gewöhnen und immer an Sonnenschutz denken. Kann ein bisschen nerven, ist aber wichtig. Wer denkt, als junger Mensch braucht man keinen Sonnenschutz, weil man ja noch so straffe und gesunde Haut hat, der irrt sich. 80 Prozent aller Hautschäden durch Licht passieren im Kindesalter. Kinder und Jugendliche können nämlich meistens selber nicht einschätzen, ob sie zu lange in der Sonne waren. Oft bemerken sie erst bei roter Haut oder gar einem richtig gefährlichen Sonnenbrand, dass sie es übertrieben haben. Je nach Hauttyp, können aber schon 30 Minuten ohne Sonnenschutz in der prallen Sonne zu viel sein. Das schadet den Hautzellen. Und diese Schäden merkt sich die Haut.

Jeder Sonnenbrand, den die Haut durchmachen muss, schädigt sie nachhaltig. Wer als junger Mensch seine Haut nicht richtig schützt, der kann das später nicht wieder gut machen. Es drohen Falten, Flecken und im schlimmsten Fall Hautkrebs. Können UV-Strahlen nämlich ungehindert in die Haut eindringen, dann können sie dort Pigmentstörungen und Falten verursachen. Im schlimmsten Fall entsteht ein Melanom, das zum schwarzen Hautkrebs wird.

Aber keine Panik, es gibt ja Sonnenschutz. Ob Du Sonnenmilch, -lotion, -creme, ein Spray oder Gel verwendest, hängt davon ab, wie deine Haut das jeweilige Produkt aufnimmt und wie du es verträgst. Für normale Mischhaut sind Milch und Lotion gut geeignet. Die Mischung aus Wasser und Fett lässt sich leicht großflächig Auftragen und zieht rasch ein. Für trockene Haut ist Sonnencreme besser geeignet, da sie mehr Öle und Fett enthält. Sonnenspray lässt sich aufgrund der feinen Zerstäubung sehr leicht auftragen, muss aber unbedingt auch eingerieben werden. Neigst du zu allergischen Reaktionen, dann ist ein Sonnengel ideal. Es enthält viel Feuchtigkeit und kaum Fett. Ein hoher Lichtschutzfaktor ist immer besser als ein niedriger. Wenn du jung bist, nimm also am besten mindestens LSF 30. Bei extremen Bedingungen, zum Beispiel am Strand in der prallen Sonne, ist LSF 50 noch besser. Der bietet 97 prozentigen Schutz. Mehr geht im Prinzip nicht.

Und wie lange darfst du in die Sonne? Eigentlich ganz einfach: Du hast einen bestimmten Hauttyp, zum Beispiel Hauttyp 2 – hellhäutig und empfindlich – nordisch. Dann darfst du am Tag rund 15 Minuten ungeschützt in die Sonne. Diese Zeit nimmst du mal den Lichtschutzfaktor von deiner Sonnencreme, zum Beispiel 20. Dann darfst du 300 Minuten, also fünf Stunden in die Sonne, wenn du dich an den freien Stellen gut eingecremt hast. Ganz wichtig: Nochmal Eincremen verlängert die Zeit nicht!

Wie verhältst du dich in der Sonne richtig? Entsprechende Kleidung, der Sonnenhut und ein möglichst hoher Lichtschutzfaktor sind besonders wichtig. Außerdem geht es in der Mittagszeit zwischen 11:00 und 15:00 Uhr am besten in den Schatten, da in dieser Zeit die UV-Strahlung besonders stark ist. Und spar nicht mit Sonnencreme. Allein für das Gesicht brauchst du mindestens so viel, wie auf einen Teelöffel passt. Und für den Körper dann nochmal so viel. Wichtig: Nach dem Sprung ins Badewasser musst du neuen Sonnenschutz auftragen. Alle freien Körperstellen eincremen, Ohren, Nacken und Nase nicht vergessen. Hier ist die Haut besonders empfindlich.