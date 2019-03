Nach Bränden von Streetscooter-Fahrzeugen teilte Post-Sprecher Alexander Edenhofer der "Umschau" mit, die Brandursache gefunden zu haben. "Die fehlerhafte Verschweißung in der Traktionsbatterie, die zu den beiden Bränden geführt hat, wurde von einem Vorlieferanten durchgeführt, bevor das Bauteil an die Streetscooter-Produktionsstandorte angeliefert wurde", sagte Edenhofer am 26. März 2019. Den Fehler in der Lieferkette habe die Post umgehend abgestellt. Externe DEKRA-Gutachten hätten die Brandursachen-Ermittlung der Streetscooter GmbH bestätigt.