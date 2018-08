In Mitteldeutschland zahlen Bund, Länder und Kommunen Millionen Euro für leere Flüchtlingsheime. Einige Objekte sind seit Fertigstellung ungenutzt. Allein die vier Flüchtlingsunterkünfte in Dresden, Leipzig und Erfurt, über die die Umschau berichtet, schlagen mit Investitionssummen von insgesamt knapp 22 Millionen Euro zu Buche. Hinzu kommen Unterhaltskosten in Millionenhöhe. Steffen Peter vom Bund der Steuerzahler in Thüringen kritisiert: "Das sind Steuergelder. Insgesamt gesehen, geht es hier um mehrere Millionen. Das ist für uns nicht akzeptabel."

Während in Dresden und Leipzig Unterkünfte abgebaut werden, hält man in Erfurt trotz Leerstand an eingerichteten Flüchtlingsheimen fest. Für Miete, Nebenkosten und Bewachung eines leeren Objektes in einem ehemaligen Baumarkt werden jährlich rund 500.000 Euro fällig - und das noch bis 2020. Solange läuft der Mietvertrag. Die Erfurter Sozialbürgermeisterin Tamara Thierbach (Die Linke) hält das Vorgehen für gerechtfertigt. Nach ihrer Meinung könnten jederzeit die Flüchtlingszahlen wieder schnell ansteigen. In den Umbau des Baumarktes zur Flüchtlingsunterkunft wurden nach Auskunft des Bundes der Steuerzahler über zwei Millionen Euro investiert.