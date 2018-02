"Mit einem regelmäßigen Fastentag wird man dauerhaft dünner." - Stimmt das?

Ein regelmäßiger Fasten-Tag mit etwas Brühe und viel trinken ist kein Garant für eine dauerhafte Gewichtsabnahme. "Da kommt es darauf an, wie viel ich an den anderen Tagen an Kalorien zu mir nehme", sagt unsere Expertin. Sie warnt zudem vor dem berüchtigten Jojo-Effekt. Dabei legt der Körper nach einer Periode mit sehr wenig Energiezufuhr die Fettreserven danach deutlich schneller wieder an. "Wenn ich über längere Zeit meinen Körper in einen Sparmodus versetze und dann wieder normal esse, möchte der evolutionsbedingt die Kalorien möglichst wieder speichern", erklärt Nadia Röwe. Ein einzelner Fastentag bringe den Stoffwechsel erfahrungsgemäß aber noch nicht durcheinander. Manchen Menschen helfe eher ein so genannter "Shit-Day" beim Abnehmen. "Einen Tag lang sind Süßigkeiten oder fettreiche Lebensmittel erlaubt, den Rest der Woche ernähre ich mich ausgewogen und kalorienreduziert", verrät die Expertin.

"Kohlenhydrate sind schlecht." - Stimmt das?

Vollkornbrot verfügt über gute Kohlenhydrate. Bildrechte: IMAGO "Für den Körper sind Kohlenhydrate ganz wichtig, weil sie schnell Energie liefern", sagt Nadia Röwe. Allerdings gibt es vereinfacht gesagt gute und schlechte Kohlenhydratlieferanten. Schlechte oder auch einfache Kohlenhydrate in Weißbrot, Zucker, hellen Nudeln und Süßigkeiten lassen den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen und danach wieder absacken. Das fördert Heißhungerattacken. Komplexe Kohlenhydrate in Vollkornbrot, Naturreis oder Gemüse dagegen lassen den Zuckerspiegel im Blut langsam steigen.

"Abnehmen klappt mit leerem Magen am besten." - Stimmt das?

Am Morgen sind Insulin- und Blutzuckerspiegel niedrig, daher wird beim Training auf leeren Magen verstärkt die Fettverbrennung angekurbelt. So die Theorie. In der Praxis geht das aus Sicht unserer Expertin meist nicht lange gut: "Beim Sport braucht man Energie, sonst können Probleme mit dem Kreislauf auftreten." Wer wirklich vor dem Frühstück laufen oder schwimmen gehen will, sollte zumindest vorher eine Banane essen. Die hilft mit schnell verfügbaren Kohlenhydraten.

"Die Fettverbrennung beginnt immer erst nach 30 Minuten Sport." - Stimmt das?

An dieser "Sportler-Weisheit" ist aus Sicht von Nadia Röwe etwas dran. "Der Körper benötigt seine Zeit, um den so genannten Glykogenspeicher zu leeren. Das sind im Körper gespeicherte Kohlenhydrate", erklärt sie. Erst danach würden die Fettreserven angegriffen. Das Leeren der Glykogenspeicher dauere grob gerechnet rund 30 Minuten. Die Zeitspanne ist aber unter anderem vom Körperbau und von der jeweiligen Energiezufuhr an dem Tag abhängig. Wer beim Sport zuerst auf Kraft setzt und dann auf Ausdauer, macht zumindest nichts falsch.

"Schlankheitspillen helfen beim Abnehmen." - Stimmt das?

Vorsicht bei den Versprechen von Schlankheitspillenherstellern! Bildrechte: IMAGO In der Apotheke oder im Supermarkt gibt es zahlreiche Mittel, die beim Abnehmen helfen sollen. Die auf den Packungen abgedruckten Erklärungen klingen auch für Laien einleuchtend: Manche der Inhaltsstoffe sollen sättigen, andere die Fettaufnahme im Körper behindern oder sich im Magen breit machen. Im aktuellen Test von Ökotest (Stand: Dezember 2017) konnte jedoch keins der frei erhältlichen Mittel überzeugen.



Einzig ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff Olistat erhielt ein "befriedigend". "Der Wirkstoff hemmt die Spaltung der Fette, das ist auch belegt. Allerdings klappt das Ganze nur in Kombination mit einer Diät und viel Bewegung", betont Sarah Becker von Ökotest. Die Nebenwirkungen wie Blähungen oder Durchfall sollten zudem nicht unterschätzt werden. Aus Sicht unserer Expertin dauert es noch, bis es wirklich Pillen fürs Abnehmen gibt. "Die Mechanismen der Nahrungsaufnahme sind einfach sehr komplex im Körper. Da spielen sehr viele Hormone, das Gehirn und der Verdauungstrakt eine Rolle", sagt die Ökotest-Redakteurin. Da sei es nicht leicht, die richtige Stellschraube zu finden.

"Abnehmen im Alter ist schwieriger." - Stimmt das?