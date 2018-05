Behindert Ihr Auto den öffentlichen Straßenverkehr, können Ordnungsamt oder Polizei es auch umparken lassen. Sie müssen sich dann in jedem Fall bei den Behörden melden, bezahlen Ihre Strafe und erfahren, wo Ihr Auto steht. Lässt ein privater Grundstücksbesitzer Ihr Auto umparken, muss er Ihnen auch ohne Pfandzahlung sagen, wo Ihr Auto steht. Er hat jetzt kein Pfandrecht an Ihrem Auto erworben.

Baulücken mitten in der Stadt bieten eine prima Möglichkeit, zentral zu parken. Doch Vorsicht: Auf diesen Parkflächen gelten andere Regeln als auf öffentlichen Parkplätzen! Denn auf den oft privaten Flächen gilt privates Recht - auch fürs Parken. Zu spüren bekommen das im Moment immer mehr Kunden auf Supermarkt- bzw. Discounterparkplätzen. Aldi, Lidl und Co. beauftragen für ihre Parkplätze private Parkraumbewirtschafter, mit der Folge, dass der Besitzer oder Pächter bestimmen kann, welche Parkregeln hier gelten. Dies muss er aber bei Einfahrt für den Nutzer deutlich sichtbar machen. Dazu unser Experte: „Auf einer Parkplatzordnung müssen die allgemeinen Geschäftsbedingungen gut für Sie zu sehen sein: Was kostet es, wie lange dürfen Sie parken? Wenn Sie das sehen und diesen Parkplatz dann befahren, stimmen Sie dem Vertrag zu und akzeptieren die Bedingungen.“ Verlangt ein Parkplatzpächter, dass Sie eine Parkuhr ins Auto legen, dann sollten Sie das auch besser tun. Verstoßen Sie gegen die Bestimmungen, müssen Sie zahlen.

Die Höhe der Strafe kann der Parkplatzbetreiber im Prinzip frei festlegen. Er kann Sie auch abschleppen lassen und Ihnen das in Rechnung stellen. Er muss sich dabei jedoch an Vergleichswerte halten, die im öffentlichen Raum in der unmittelbaren Umgebung gelten. Anwalt Philipp Lange erklärt: "Es gibt oft Situationen, wo die Gebühren teilweise das Doppelte oder Dreifache von der Gebühr im öffentlichen Straßenraum betragen. Ein Beispiel: Das normale Bußgeld liegt bei 15 Euro, und auf einem privaten Grundstück sollen für den gleichen Verstoß 60 Euro gezahlt werden. So eine Forderung ist dann einfach unwirksam." Auch wenn Sie einen solchen Parkplatz befahren und damit eigentlich dem Vertrag zustimmen, ist eine überzogene Strafgebühr oder Vertragsstrafe also nicht rechtens. Achtung: Wenn ein anderer mit Ihrem Auto auf dem Supermarktparkplatz parkt, geht er einen Vertrag ein, nicht Sie. Sie können also als Fahrzeughalter nicht automatisch belangt werden. Allerdings kann der Parkplatzbetreiber eine einstweilige Verfügung gegen Sie erlangen. Dadurch wird es im Wiederholungsfall mitunter sehr teuer. Bis zu 600 Euro müssen Sie dann eventuell zahlen.