Wer in den letzten zehn, zwanzig Jahren einen Staubsauger kaufte, konnte im Wesentlichen aus Dutzenden Bodenstaubsaugern wählen. Die haben aber bauartbedingt einige Nachteile: Die Geräte bleiben gern an Ecken und Stuhlbeinen hängen und das Kabel verfängt sich gern an den ungünstigsten Stellen. Das haben auch die Hersteller erkannt und bieten verstärkt Handstaubsauger an. Die sind laut Werbung deutlich handlicher und verzichten in der Akku-Version gleich noch auf das störende Kabel. Meist sind sie aber auch deutlich teurer als die herkömmlichen Modelle.

Nicht so richtig sauber

In einem aktuellen Test von Stiftung Warentest (Heft: 2/2018) konnten die akkubetriebenen Handstaubsauger nicht überzeugen. Die Geräte sind vergleichsweise laut und haben einfach nicht genug Saugkraft. Sie nehmen damit nicht so viel Staub, Krümel und Haare auf wie andere Staubsauger. "Das merkt man oft nicht so, weil man es im Teppich nicht sieht, ob der richtig gereinigt ist oder ob da unten im Flor noch lauter Staub liegt – und das ist bei den meisten der Fall", sagt Falk Murko von Stiftung Warentest. Vor allem bei Tierhaaren versagten viele der getesteten Geräte. Die Tester können nur zwei Modelle von Bosch und Dyson empfehlen. Die sind aber mit Preisen von 400 und 500 Euro vergleichsweise teuer.

Akkus sind schnell leer

Anders als dieser kommen die meisten Handstaubsauger heute ohne Kabel aus. Bildrechte: IMAGO Die Tester kritisierten zudem, dass die Energiespeicher der Handstaubsauger sehr schnell leer sind. "Der Bosch-Sauger zum Beispiel schafft auf voller Stufe nur 15 Minuten", sagt Experte Murko. Das reicht dann maximal für einige Zimmer oder eine kleine Wohnung. Bei einer großen Wohnung für eine Familie muss das Gerät aber zwischendurch an die Ladestation. Wer diesen Nachteil nicht will, kann immer noch zu einem der vielen Handstaubsauger mit Kabel greifen. Dann ist aber der große Vorteil der Bewegungsfreiheit weg. Einen großen Vorteil haben die modernen Handstaubsauger aber generell: Sie lassen sich gut zwischenparken. "Manche haben eine Wandhalterung oder man kann sie direkt in die Ladestation stellen. Das klappt gut", sagt Falk Murko.

Wo finde ich den passenden Beutel?

Besitzer von Bodenstaubsaugern kennen das Problem: Wer ein neues Modell kauft, muss auch neue spezielle Papiertüten für genau dieses Gerät kaufen. Die alten passen dann nicht mehr. Einzig der Hersteller Dyson verzichtet bei den Boden-Geräten schon lange auf die Tüte und setzte auf einen Staubsammelbehälter. Dieses Prinzip haben auch inzwischen auch andere Hersteller von Handstaubsaugern übernommen. "Da hat man eine Box, die man regelmäßig leeren muss", erklärt Falk Murko. "Allerdings muss man das meist schon machen, wenn die Box nur halb voll ist, denn dann saugt das Gerät meist schon spürbar schwächer." Murko sieht bei den Papiertüten einen Vorteil: Die halten Staub und Dreck im Inneren und sind damit hygienischer. Rein von den Saugeigenschaften sind die Bauarten Sammelbox und Tüte dem Experten zufolge aber vergleichbar.

Watt-Angabe ignorieren