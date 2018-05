Rechte und Pflichten beim Arbeitszeugnis

Rechtlich sind Chefs bei der Erstellung von Zeugnissen sehr enge Grenzen gesetzt. Es muss wohlwollend formuliert sein, um dem Arbeitnehmer das künftige Berufsleben nicht zu erschweren. Abmahnungen, Alkoholprobleme oder die Parteizugehörigkeit dürfen beispielsweise nicht erwähnt werden. Weil das so ist, haben sich im Laufe der Zeit "Geheimcodes" entwickelt, also bestimmte Formulierungen, die gut klingen, dem nachfolgenden Arbeitgeber aber helfen sollen, die Persönlichkeit und Leistung des Bewerbers besser einschätzen können.

Die so genannte Zufriedenheitsformel ist so etwas wie eine Schulnote in Worten. So steht "stets zu unserer vollsten Zufriedenheit" für eine Eins, "stets zu unseren vollen Zufriedenheit" für eine Zwei und "zu unserer vollen Zufriedenheit" dagegen nur für eine Drei. Arbeitgeber wissen, dass inzwischen auch viele Arbeitnehmer diese Bedeutung kennen und sind deshalb großzügig in der Vergabe guter und sehr guter Noten. "Sie nutzen aber versteckt andere Stellen, um Kritik zu üben", weiß Dr. Herrmann Gloistein, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Halle (Saale). Dafür benutzen sie die bereits erwähnten Geheimcodes. Einige hat Dr. Gloistein für uns entschlüsselt: