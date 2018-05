Über acht Millionen Menschen sollen in Deutschland unter der Gelenkerkrankung Arthrose leiden. Am stärksten betroffen sind die über 65-Jährigen. Aber auch mit 30 kann es Sie schon erwischen. Volkskrankheit Arthrose: Wie entsteht sie und was können Sie dagegen tun?

Was ist Arthrose?

Der Begriff bedeutet im Lateinischen so viel wie „verstümmeltes Gelenk“. Dahinter steckt ein fortschreitender Knorpelverlust. In allen Gelenken, wie zum Beispiel den stark belasteten Hüft- und Kniegelenken, sorgen die weichen, gelartigen Knorpel zwischen den Gelenkteilen für eine möglichst reibungs- und schmerzfreie Bewegung. Ist der Knorpel beschädigt oder/und entzündet, reagiert der Körper mit Schmerzen. „Im Lauf der Zeit baut der betroffene Knorpel immer mehr ab, die Schmerzen nehmen zu. Am Ende können sogar die Knochen direkt aufeinander reiben. Das kann vor lauter Schmerzen bis zur Bewegungsunfähigkeit führen“, erklärt Arzt und "Hauptsache Gesund"-Moderator Dr. Carsten Lekutat. Im Normalfall treten erste Symptome zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr auf, aber es gibt Faktoren, die den Knorpelabbau zwischen den Gelenken beschleunigen können.

Wen kann es treffen?

Gerade im Hüft- und Kniegelenkbereich werden die Knorpel durch starke Überbelastung strapaziert. „Ein Hauptgrund dafür ist Übergewicht. Die Mehrbelastung oder daraus resultierende Fehlstellungen der Knochen, wie X- und O-Beine, können dem Knorpel extrem zusetzen“, so der Experte. Stimmt also die sogenannte Knochenstatik nicht, können sich Knorpel einseitig abnutzen. Auch bei sportlicher Belastung wie Laufen oder Springen werden die Knorpel enorm gefordert. Sie können sich im Normalfall nach einer Belastung aber immer wieder regenerieren. Vereinfacht gesagt, füllt sich der weiche Knorpel wieder auf und kann seine Pufferfunktion ausüben. Kommt es aber durch Überbelastung, mechanische Beschädigung oder fehlende Nährstoffversorgung zu einer Entzündung, klappt diese Regeneration nicht mehr. Dritter Hauptgrund für eine Arthrose kann eine genetische Veranlagung sein. „Das heißt, Sie haben von vornherein eine Knochenfehlstellung, etwa in der Hüfte. Oder die Versorgung der Knorpel mit Nährstoffen ist bei Ihnen gestört“, so Dr. Lekutat.

Wie merken Sie es?

Bildrechte: Colourbox.com/MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Schmerzen sind ein deutliches Zeichen dafür, dass im Gelenk etwas nicht stimmt. Anfangs spüren Sie den Schmerz nur nach einer längeren Ruhepause des Gelenks, etwa nach langem Sitzen. Sobald Sie sich bewegen, gehen die Schmerzen weg. Im weiteren Verlauf bleiben die Schmerzen bestehen, nicht nur bei Belastung, sondern dauerhaft. Sie können dann selbst im Liegen enorme Schmerzen in Hüfte, Knie und anderen betroffenen Gelenken haben. Das Problem: Auch andere Gelenkerkrankungen, wie etwa Gicht oder Arthritis, verursachen solche Schmerzen. Und nicht jeder hat das gleiche Scherzempfinden. Je später Sie aber etwas gegen die Arthrose tun, desto größer sind die bleibenden Schäden. Die Lösung: Ein Röntgenbild beim Arzt. Dazu Dr. Lekutat: „Nur da können Sie mit großer Sicherheit erkennen, ob Sie eine Arthrose haben. Deshalb sollten Sie auch in jungen Jahren solche Gelenkschmerzen frühzeitig abklären lassen.“ Je früher sie behandelt werden, desto besser lässt sich der chronische, also anhaltende Verlauf der Krankheit bremsen.

