Setzt der Fachmann den Chip, ist die Injektion für das Tier nicht gefährlich. "Das ist ähnlich wie bei einer Impfung und an der Stelle wo gechippt wird, liegen auch keine großen Blutgefäße", sagt Lea Schmitz. Die Tierbesitzer müssten damit auch keine Sorgen haben, dass der kleine Chip etwa in Adern gelangt oder weit unter der Haut wandert. "In manchen Fällen kann sich der Transponder unter der Haut im Gewebe etwas von der Injektionsstelle wegbewegen. Der verwächst aber meist in kurzer Zeit mit dem Unterhautgewebe", sagt unsere Expertin.

Reisen Haustiere wie Hunde, Katzen oder auch Frettchen mit in den Urlaub, müssen sie auch mit einem Mikrochip gekennzeichnet sein. Das ist in der EU vorgeschrieben. "Damit sollen die Tiere eindeutig identifizierbar sein, auch um sie dem EU-Heimtierausweis zuordnen zu können", erklärt Lea Schmitz. Zudem solle die Chip-Pflicht den illegalen Handel mit Hunden erschweren. Anders als etwa in Österreich, Irland oder der Schweiz gibt es in Deutschland keine generelle Chip-Pflicht. Hier gelten die jeweiligen Landesgesetze mit unterschiedlichen Vorschriften zur Chip- Kennzeichnung von Haustieren. In einigen Bundesländern müssen gefährlichen oder großen Hunden die Chips eingesetzt werden, etwa in Hamburg oder Brandenburg.