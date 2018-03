Zunächst müssen Sie erstmal Zeit investieren. Die Onlineportale sind bei den entsprechenden Ämtern nämlich nicht leicht und schon gar nicht einheitlich zu finden. Fragen Sie im Zweifel am besten bei Ihrem zuständigen Verkehrs- oder Landratsamt nach. Nicht bei jedem Verkehrsamt ist im Moment schon eine Wiederanmeldung möglich. Die entsprechenden technischen Hürden sollen aber bis Mitte des Jahres weggeräumt sein. Auch hier lohnt es sich, persönlich nachzufragen. Beachten Sie, dass die Ämter nicht rund um die Uhr zu erreichen sind und nur bestimmte Sprechzeiten an bestimmten Tagen haben.

Bildrechte: colourbox

Die online Ab- oder Anmeldung soll Zeit sparen. Sie müssen zum Beispiel nicht zum Amt fahren, kein Ticket mit Wartenummer ziehen. Das sind klare Vorteile. Wirklich schneller angemeldet ist Ihr Auto deswegen aber nicht. Gehen Sie beispielsweise Freitagnachmittag online, dann wird der Vorgang meist erst am Montag im Amt bearbeitet. Daraufhin erhalten Sie die nötigen Papiere und Plaketten per Post. Das kann schon mal bis Mittwoch dauern. Außerdem wird solch wichtige Post von einigen Ämtern per Einschreiben mit Rückantwort versendet. Das heißt, Sie müssen auch noch zu Hause sein, wenn der Postmann klingelt. Es kann also eine knappe Woche dauern, bis Sie eine neue Plakette auf das Nummernschild kleben und wieder losfahren können.