Niedrige Temperaturen sind von sich aus ein Feind jeder Batterie. Sie mindern die Kapazität des Akkus, seine Leistungsfähigkeit sinkt. Ist es richtig kalt, braucht der Anlasser viel mehr Kraft, um den trägen Motor in Gang zu bekommen. Träge deshalb, weil das Öl im Motor im kalten Zustand zähflüssig wird. Zusätzlich wird die Autobatterie im Winter durch Funktionen wie Heckscheiben- oder Sitzheizung gefordert, die ebenfalls Strom benötigen. Fahren Sie dazu oft nur kurze Strecken mit vielen Standzeiten im Leerlauf an der Ampel oder gar eingeschalteter Start-Stopp-Automatik, dann hat die Batterie nicht genug Gelegenheit, sich wieder genügend aufzuladen. Außerdem fahren Sie in der dunklen Jahreszeit viel öfter mit eingeschaltetem Licht. Sollten Sie dann noch aus Versehen über Nacht ein Licht oder einen anderen Verbraucher anlassen, dann kann das zu einer Tiefenentladung führen. Die Batterie gibt keine Lebenszeichen mehr von sich und lässt sich auch nicht mehr zuverlässig aufladen: Sie brauchen eine neue.

Lesen Sie immer im Bordbuch Ihres Fahrzeugs, ob ein An- und Abschließen der Batterie so ohne weiteres möglich ist. Gerade Autos mit viel Elektronik an Bord können auf so etwas empfindlich reagieren. Manche Fahrzeuge müssen Sie erst auf den Neuanschluss einer Batterie einstellen. Fachleute sprechen dabei vom Anlernen der Batterie. Das kann man in einigen Fällen auch in der eigenen Garage. Je teurer das Auto, desto komplizierter wird es in der Regel. Informieren Sie sich im Zweifel in einer Werkstatt.