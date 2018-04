eCall steht für Emergency Call, also Notruf. Dazu gehören verschiedene Sensoren, die im Auto verbaut sind und registrieren, wenn es zu einem Unfall gekommen ist. Dann sendet das System automatisch die Koordinaten des Unfallorts, den Zeitpunkt, die Lage des Autos und die Anzahl der Insassen an eine Rettungsleitstelle, die europaweit unter der Rufnummer 112 zu erreichen ist.

Bildrechte: MDR/Oliver Gussor Dort versucht eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, über das Mikrofon und die Lautsprecher der Audioanlage des Autos, Kontakt zu den Insassen aufzunehmen und die Situation abzuklären. Ist niemand ansprechbar, wird sofort ein Rettungswagen zum Unfall geschickt. Auf diese Weise sollen europaweit bis zu 2.500 Menschenleben pro Jahr gerettet werden. Der Verkehrssoziologe Alfred Fuhr begrüßt das: "Gerade wenn Sie abends alleine unterwegs sind, einen Unfall haben und mit dem Auto so ungünstig landen, dass sie nicht gesehen werden, kann aus einer kleinen Verletzung schnell ein großes Problem werden. Wenn Sie nicht in der Lage sind, sich selbst aus dem Auto zu befreien oder einen Notruf zu senden, kann so eine System tatsächlich lebensrettend sein." Bei einer Panne oder einem leichten Unfall kann der Fahrer das System selbstständig aktivieren und Hilfe anfordern.

Die Alternativen der Autohersteller

Schon seit den 1990er-Jahren bieten einige Autohersteller eigene Notrufsysteme an. Allerdings sind sie nicht einheitlich und wurden oftmals als teure Sonderausstattung eines Navigations- und Audiopaketes verkauft. Auch die Funktionen und Leistungen der jeweiligen Systeme unterscheiden sich. In vielen Fällen wird erst eine zentrale Servicenummer des Herstellers informiert, ehe Kontakt zu einer Rettungsstelle aufgenommen wird. Da die Notrufsysteme der Autobauer nicht immer einheitlich in ganz Europa funktionieren, sind die Hersteller verpflichtet, nun auch das einheitliche eCall-System in ihre Neuwagen einzubauen.

eCall zum Nachrüsten

Bildrechte: dpa Das Originalsystem gibt es nur in Neuwagen. Um Ihren Gebrauchten nachzurüsten, können Sie Notrufsysteme verschiedener Hersteller einbauen lassen. Dabei handelt es sich meist in der Regel um Datenboxen, die per Sensor und GPS voreingestellte oder von Ihnen ausgewählte Daten sammel. Im Ernstfall registrieren sie einen Unfall und verbinden das Auto mit persönlich festgelegten Telefonnummern. Der die Nachrüst-Systeme kosten einige hundert Euro, der Einbau je nach Auto und Werkstatt ebenfalls. Die Systeme arbeiten nicht einheitlich, können aber besser auf die Bedürfnisse des Nutzers eingestellt werden.

Die günstige Notruf-Variante zum Nachrüsten

Der sogenannte Unfallmeldedienst (UMD) der deutschen Versicherer kann in praktisch jedes ältere Auto installiert werden. Sie nutzen dazu lediglich die Steckdose für den Zigarettenanzünder oder eine andere 12 Volt-Autosteckdose. Dort hinein kommt der Unfallmeldestecker. Der ist mit Sensoren ausgestattet, die unter anderem Beschleunigung und Abbremsen des Autos registrieren. Auf dem Smartphone des Fahrers muss die passende Unfallmelde-App installiert sein. Die koppelt sich mit dem Unfallmeldestecker. Bei einem Crash werden die Unfalldaten per Bluetooth an die App gesendet. Diese Daten sendet Ihr Smartphone automatisch an die Notrufzentrale der Versicherer. Und dort wird dann die notwendige Hilfe organisiert. Entweder wird ein Rettungsdienst zum Unfallort geschickt oder, wenn es sich um eine einfache Panne handelt, ein Servicefahrzeug. Nach Angaben der Versicherer werden Daten nicht permanent gesammelt. Informationen über Lage und Ort des Fahrzeugs bekommen die Versicherer nur bei einem Unfall. Personen- oder Gesundheitsdaten werden dabei nicht übertragen. Den Unfallmeldestecker und die dazugehörige App kosten je Versicherer unterschiedlich viel. Die Spanne reicht von rund 30 Euro pro Jahr inklusive Abschleppleistungen bis zu neun Euro pro Monat. Auf der Website Ihres Versicherers oder in Ihrer Versicherungsagentur werden Sie dazu beraten.

Die Chancen

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK EU-Experten haben errechnet, dass durch eine flächendeckende Nutzung von E-Call beziehungsweise des UMD Unfallopfer schneller versorgt werden können. In ländlichen Gebieten sollen die Rettungsdienste so bis zu 50 Prozent eher am Unfallort sein, in der Stadt bis zu 40 Prozent. Die Zahl der Verkehrstoten soll drastisch sinken. Rettungs- und Servicedienste können effizienter eingesetzt werden. "Wenn Sie oft alleine unterwegs sind, abends oder auch in dünn besiedelten Gebieten, dann ist so ein Notrufsystem absolut hilfreich und zu empfehlen. In Zukunft könnten sogar über den Einsatz von Sensoren in Gurt oder Lenkrad gesundheitliche Information vorab an den Rettungsdienst gesendet werden", sagt Experte Alfred Fuhr.

Wo liegen die Gefahren?