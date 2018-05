Ausgefallene Lackierungen, breitere Felgen oder stärkere Motoren – beim Tuning scheint es keine Grenzen zu geben. Erlaubt ist aber bei weitem nicht alles, was gefällt. Wer nicht aufpasst, riskiert ein saftiges Bußgeld, Streit mit der Versicherung oder im schlimmsten Fall die Stilllegung. Bevor deshalb am Auto geschraubt wird, sollten Tuning-Fans auf einige Punkte achten.

Tuning ist mehr als „Feinabstimmung“

Der Begriff Tuning bedeutet eigentlich „Feinabstimmung“. Doch diese „Feinabstimmung“ verändert das Auto oftmals in einer Art und Weise, die von Polizei, Prüfstellen oder Versicherungen nicht ohne weiteres akzeptiert wird. „Schließlich kann so ein Umbau schnell gegen die Straßenverkehrsordnung oder die Straßenverkehrszulassungsordnung verstoßen“, erklärt Harald Schmidtke vom Verband der Deutschen Automobil Tuner (VDAT). Damit der Autofahrer keine Probleme bekommt, sollte er sich vor dem Tunen seines Autos genau erkundigen, was er an seinem Wagen machen lassen darf und was nicht: „Unwissenheit schützt dabei nicht vor Strafe.“ Denn sonst kann es schnell teuer werden: Da können Tuner tausende Euro für einen Umbau ausgegeben haben, nur um dann im Nachhinein zu erfahren, dass das auf diese Art gar nicht erlaubt ist. Damit solche Beträge nicht umsonst gezahlt werden, kann man vor dem Einbau jedes Tuning-Teils bei Prüfstellen oder der Polizei – meist kostenlos – nachfragen, ob es erlaubt ist oder nicht.

Zertifikate vor dem Umbau prüfen

Für alle Tuningteile sind bestimmte Zertifikate und Dokumente notwendig. Diese sollten unbedingt vollständig vorliegen, egal, ob sie im In- oder Ausland gekauft wurden. Auch beim Kauf eines Gebrauchtwagens sollte man genau sein und aufpassen, dass alle Zertifikate vorliegen und auch hierzulande gelten. Denn nicht alles, was in anderen Ländern beim Tuning möglich ist, ist hier erlaubt.

Wenige Änderungen einfach so möglich

Bildrechte: IMAGO Werden nur kleinere Veränderung vorgenommen, wie das Aufziehen von bestimmten Felgen, so bedarf es hierfür in der Regel keines Gutachtens durch einen Sachverständigen und auch keiner Eintragung in die Fahrzeugpapiere. Der Fahrzeughalter muss nur aufpassen, dass die Felgen auch für seinen Fahrzeugtyp zugelassen sind und dass er die Zertifikate für die Felgen immer mitführt. Diese Zertifikate sind zum Beispiel die Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) und die EG-Betriebserlaubnis. Schmidtke warnt allerdings vor einem großen Fehler: „Viele meinen, dass eine ABE immer eintragungsfrei ist, das heißt, nicht in die Fahrzeugpapiere von einem Gutachter eingetragen werden muss. Das ist nicht so und war auch nie so.“ Die ABE sei nichts weiter als ein Teilgutachten, in dem steht, ob ein Bauteil eintragungspflichtig ist oder nicht. Das sollte jeder lesen und wissen.

Teurer Umbau mit Sachverständigen

Die meisten Tuning-Maßnahmen muss ein Sachverständiger begutachten und abnehmen. Erst dann können sie in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Besteht der Umbau die Prüfung, erfolgt der Eintrag. Gutachten und Einzelabnahmen kosten Geld. Rund 90 Euro sind für eine Kontrolle notwendig. Manchmal sind auch Tests notwendig, die dazu führen, dass die Tuningteile kaputt gehen. Das muss der Autobesitzer hinnehmen und einen zweiten Satz kaufen. „Wer mehrere Umbauten mit Teilen durchführt, die laut ABE eigentlich nicht von einem Gutachter abgenommen werden müssen, muss dies trotzdem von einem Prüfer begutachten lassen. Schließlich können sich alle Teile wechselseitig beeinflussen“, so Tuning-Experte Schmidtke. Wenn ein Autofahrer also an seinem Fahrzeug beispielsweise Lenkrad und Räder tauscht, so muss ein Prüfer kontrollieren, ob beides kompatibel ist.

Neuer Trend: Chiptuning

Seit einigen Jahren kann man seinem Auto mehr Power geben, indem man Eingriffe direkt am Steuergerät vornimmt – das nennt man dann Chiptuning. „Chiptuning bedeutet heute in der Regel, dass ein Zusatz-Steuergerät verbaut wird. Das ist ein separater Rechner, der mit dem Motor-Management korrespondiert“, so der Experte. Dadurch könne eine Mehrleistung entstehen. „Wenn man so etwas verbaut, erlischt die Betriebserlaubnis, weil die Geräte Einfluss auf Geräusch und Abgasemission haben können.“ Außerdem kann es zu Problemen mit den Rädern, der Kupplung und dem Getriebe kommen. Deshalb ist Chiptuning immer eintragungspflichtig. Zusatzgeräte gibt es ab 300 Euro, für bessere und vor allem mit einer Garantie versehenen Geräte können Fans gut und gerne 3000 Euro zahlen. Die Garantie ist vor allem bei Neuwagen wichtig, da diese durch das Chiptuning auf den ursprünglich verbauten Motor erlischt.

Mögliche Konsequenzen

Bildrechte: IMAGO Sich die Kosten für den Sachverständigen zu sparen und eine Prüfung nicht vornehmen zu lassen, rechnet sich meistens nicht. Spätestens beim nächsten TÜV-Termin wird dann die Plakette verwehrt. Außerdem kann die Polizei bei einer Kontrolle das Auto sofort stilllegen lassen, sollten die Fahrzeugpapiere nicht vollständig sein. Dann müssen übereifrige Tuner auch mit Strafen rechnen, die von 90 Euro und einem Punkt in Flensburg bis zu mehreren hundert Euro und drei Einträgen in der Punktekartei reichen.

Info an Versicherung und das Finanzamt