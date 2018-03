Einschalten, am Sender und Empfänger den gleichen Kanal einstellen und fertig: So einfach funktionieren die klassischen Babyphones. Sie werden über das Stromnetz betrieben, viele Modelle lassen sich aber auch mit Akkus mobil benutzen. Laut einem aktuellen Test von Stiftung Warentest (Heft 2/2018) können sich Eltern auch darauf verlassen, dass die Geräte auf das Weinen des Babys aufmerksam machen. "Die Geräte haben zudem auch gemeldet, wenn der falsche Kanal eingestellt war oder wenn man sich außerhalb der Reichweite bewegte und dann kann man noch zeitig reagieren", erklärt Sandra Schwarz von Stiftung Warentest. Gute Modelle kosten ab rund 60 Euro aufwärts.

Bildrechte: IMAGO

Allerdings sollten Eltern beachten, dass die Reichweite der Geräte mit maximal 30 Metern eher begrenzt ist. "Wir haben auch getestet, wie weit die Babyphones in einem Haus mit Stahlträgern senden und was passiert, wenn man die Etage wechselt. Und leider reichen sie da nicht sehr weit", sagt unsere Expertin. In der Regel versagen die Geräte schon, wenn Eltern nur die Etage wechseln. Wer ein Gerät mit größerer Reichweite etwa für das eigene Haus braucht, kann auf Walkie-Talkies mit Babyphone-Funktion zurückgreifen. Sie schnitten im Reichweite-Test besser ab.