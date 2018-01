Eine besonders beliebte Masche sind Kettenbriefe: In diesen wird einem Nutzer beispielsweise ein Gutschein versprochen oder man kann an einem „exklusiven“ Gewinnspiel teilnehmen. Das einzige, was man dafür tun muss: einen Fragebogen mittels eines angezeigten Links beantworten und die Nachricht selbst an mindestens zehn WhatsApp-Kontakte weitergeben. Anschließend erhalte man einen weiteren Link, der dann wiederum zum Gutschein führen soll. Doch wer auf den ursprünglichen Verweis klickt, landet in aller Regel auf dubiosen Webseiten, hinter denen sich Schadsoftware verbirgt, oder wird zur Installation teurer Apps aus zwielichtigen Quellen aufgefordert. Hier droht beispielsweise eine Abofalle via Dating App oder schlimmeres. Außerdem können die eigenen Daten, die man bereitwillig eingegeben hat, weiterverkauft werden. Diese sind im Internet bare Münze wert, schließlich lassen sich Datensätze teuer an Werbeunternehmen und Firmen verkaufen.