Richtig handeln bei Blechschäden

Auch wenn es sich vielleicht nur um eine leichte Berührung im fließenden Verkehr handelt: Im öffentlichen Verkehrsraum müssen Sie immer dafür sorgen, dass Sie durch Ihr Verhalten sich selbst und andere nicht gefährden und den fließenden Verkehr nicht behindern. Bevor Sie also einen Schaden begutachten, fotografieren oder mit dem andern Fahrzeugbesitzer Daten austauschen: Sichern Sie zuerst die Unfallstelle! Schalten Sie die Warnblinker an. Auf der Straße außerhalb geschlossener Ortschaften stellen Sie zusätzlich das Warndreieck mindestens 100 Meter vor der Unfallstelle auf. Im Ort reichen 50 Meter aus. Wenn Sie im Bereich Parkplatz, Fußweg, Straße fotografieren und das Auto untersuchen, ziehen Sie die seit 2015 vorgeschriebene Warnweste an. Damit werden Sie bis zu fünf mal schneller gesehen.

Haben Sie ein anderes Fahrzeug beschädigt, beispielsweise auf einem Parkplatz, und der Fahrzeughalter ist nicht da, müssen Sie auf ihn warten. Der berühmte Zettel hinter der Windschutzscheibe mit Ihrer Telefonnummer reicht nicht. Entfernen Sie sich einfach so, begehen Sie Fahrerflucht. Das gilt auch für einen einfachen Parkplatzrempler. Das kann Sie Ordnungsgeld, Punkte in Flensburg, Fahrverbot, und möglicherweise Ihren Versicherungsschutz kosten. Werden Sie ausfindig gemacht und lässt der Geschädigte seinen Schaden in einer Fachwerkstatt aufwändig reparieren, kann Ihre Haftpflicht die Zahlung verweigern - Sie bleiben auf den Kosten sitzen.

Bildrechte: IMAGO

Um sicher nachzuweisen, wer was gemacht hat und welcher Schaden entstanden ist, fotografieren Sie die Schäden am eigenen und gegnerischen Fahrzeug. Fertigen Sie eine Skizze von Unfallhergang und –ort an. Tauschen Sie mit dem anderen Fahrzeugführer die persönlichen Daten. Dazu gehören Name und Adresse, Versicherungsnummer und Kfz-Kennzeichen. Gibt es Zeugen vom Unfallhergang, sichern Sie auch deren Adressen. Lassen Sie sich vom Unfallgegner den Ausweis oder Führerschein zeigen. Geben Sie sich auf keinen Fall damit zufrieden, dass Ihnen eine Adresse einfach so genannt wird. Das gilt besonders dann, wenn Sie nicht schuld sind. Versuchen Sie immer, amtliche Papiere einzusehen. Um wirklich alle Daten richtig aufzunehmen und auszutauschen, verwenden Sie am besten einen sogenannten Europäischen Unfallbericht. „Da haben Sie alle relevanten Informationen drin und er ist in mehreren Sprachen verfasst, was gerade im Ausland sehr hilfreich sein kann“, weiß unser Experte vom ACE. Ein handschriftlicher Unfallbericht auf einem einfachen Zettel reicht aber auch.