Die Bestellung

Bei nahezu allen Online-Händlern kommen Sie schnell und unkompliziert über einen Gastzugang in den Bestellbereich. Strauß auswählen, Grüße für die Karte hinterlassen, nun noch Lieferadresse und Lieferdatum eingeben und schon geht der Blumengruß auf die Reise. Da die Sträuße in den meisten Fällen persönlich übergeben werden sollen, können Sie noch alternative Adressen, wie etwa die der Nachbarn hinterlassen. Die bunten Zusatzangebote können verführen, mehr zu bestellen, als Sie möchten. Das macht es unter Umständen teuer. Hinzu kommen noch die Versandkosten. Bei Discountern wie Lidl sind die inklusive. Ansonsten kommen Sie mit einer Lieferzeit von einem Tag und Lieferkosten von fünf Euro in der Regel hin. Muss es schneller gehen, können Sie bei den meisten Händlern eine Express- oder auch Blitzlieferung bestellen. Da wird der Strauß dann noch am gleichen Tag oder am nächsten Morgen geliefert. Kosten: rund zehn Euro extra.

Die Floristenlieferung

Bildrechte: IMAGO Shops wie Fleurop arbeiten mit Floristen vor Ort. Die Sträuße werden also in Ihrer Nähe angefertigt. Sie haben dadurch bei manchen Händlern die Möglichkeit, die Sträuße individuell zu gestalten. Das verursacht aber wieder Extrakosten. Qualitativ gibt es zu den per Transportunternehmen gebrachten Sträußen keine Unterschiede.

Die Qualität

Frische und Unversehrtheit der Blumen sind für die Händler Top-Kriterien. Deshalb werden nahezu alle Sträuße in aufwendigen, optisch ansprechenden Transportboxen geliefert. Die meisten Händler bieten eine sieben Tage Frische-Garantie an. Dazu werden die Sträuße dann so gebunden, dass die Blumen erst beim Kunden richtig aufblühen und man möglichst lange Freude daran hat.

Ihre Rechte

Ist ein Strauß erkennbar nicht mehr frisch, dann müssen Sie ihn nicht annehmen. Das praktische Problem dabei benennt Ralf Reichertz von der Verbraucherzentrale Thüringen so: „In der Regel sehen Sie den Strauß ja gar nicht, den Sie bestellen, er ist ja für einen Anderen. Also muss schon der Empfänger einen Mangel anmelden und den Strauß zurückgehen lassen. Nur wer macht das schon?“ Gerade bei einem Strauß, der als Überraschung geplant ist, sicher ein Problem. Und die erwähnte sieben Tage Frische-Garantie? An diesem Versprechen können Sie den Händler bei entsprechender Behandlung der Blumen schon messen. „Auf einen Tag kommt es dabei nicht an, aber sollte der Strauß schon nach einer halben Woche deutlich welken, dann können Sie von Ihrem Gewährleistungsrecht Gebrauch machen und Geld zurückfordern“, so unser Experte. Gleiches gilt für eine deutlich verspätete Lieferung zum Geburtstag usw. Wenn Sie einen Express-Zuschlag gezahlt haben, dann können Sie auch verlangen, dass pünktlich geliefert wird. Kommt der Blumengruß also mehr als einen Tag zu spät, fordern Sie Ihr Geld zurück!

Fazit