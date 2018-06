Bis zu 15.000 Blutkonserven werden jeden Tag in Deutschland benötigt. Fast jeder kann in seinem Leben mal auf eine Bluttransfusion angewiesen sein. Gut also wenn immer genügend Spenden vorhanden sind. Wie aber wird man Spender, ist Spenden gesund und gibt es dafür tatsächlich Geld? Die wichtigsten Fragen zum Thema Blutspende beantworten wir jetzt mit der Sprecherin vom Haema Blutspendedienst Leipzig Marion Junghans.

Warum sollte man spenden?

Bildrechte: MDR/Karsten Möbius/MDR WISSEN Blut ist ein wichtiger Stoff in unserem Körper. Es ist für den Transport von Nährstoffen, Sauerstoff und Abfallprodukten verantwortlich. Blut ist nur in sehr begrenztem Maße durch andere Stoffe zu ersetzen. Zwar kann man mittlerweile medizinisches Kunstblut herstellen. Das ist aber extrem teuer und nur in sehr geringen Mengen möglich. „Darum sollte sich jeder gesunde Mensch der 18 Jahre ist, für eine Blutspende entscheiden. Denn der Bedarf kann immer gerade so gedeckt werden. Und besonders in den Ferienmonaten, wo viele Spender verreist sind, kann es schon zu Engpässen kommen“, so unsere Expertin Marion Junghans vom Haema Blutspendedienst. Dabei sind die Blutkonserven für die Empfänger oft überlebenswichtig. Besonders bei Krebs- und Herzerkrankungen und Operationen nach Unfällen kommen sie zum Einsatz.

Wer kann spenden?

Blutspender müssen in Deutschland mindestens 18 Jahre alt sein. Unsere Expertin hat noch weitere Kriterien: „Sie müssen mindestens 50 Kilogramm wiegen, dürfen nicht schwanger sein, nicht stillen. Außerdem werden Suchtkranke jeder Art nicht zur Spende zugelassen.“ Auch Spender, die gerade krank sind und zum Beispiel Antibiotika einnehmen, dürfen nicht spenden. Medikamente sind aber nicht automatisch ein Hinderungsgrund. Grundsätzlich wird jeder vor seiner ersten Spende gründlich untersucht und ausführlich von einem Arzt beraten. Dabei erfahren Sie auch, ob Sie trotz bestimmter Medikamente als Spender geeignet sind.

Ausweis ist Pflicht

Als Erstspender beantragen Sie beim Blutspendedienst einen Blutspendeausweis. Den gibt es mittlerweile im Scheckkartenformat bundesweit einheitlich. Diesen Ausweis müssen Sie zur Blutspende immer mitbringen. Neu ist, dass Sie sich zusätzlich durch Ihren Ausweis, den Pass oder mindestens den Führerschein ausweisen müssen.

Wo kann man spenden?

In Deutschland gibt es drei große Player. Das DRK, das etwa 75- 80 % aller Blutspenden abnimmt und weiterverarbeitet. Staatlich-Kommunale Blutspendedienste, wie etwa die Blutbank der Universität Leipzig, stellen in erster Linie die Eigenversorgung ihrer Krankenhäuser sicher. Außerdem der Haema Blutspendedienst. „Sie können im Prinzip spenden, wo Sie wollen. Es gibt sehr hohe Sicherheitsstandards, die wir alle einhalten. Trotz eines gewissen Wettbewerbs untereinander, stehen alle Dienste in Kontakt und tauschen bei Bedarf auch Konserven aus“, so Marion Junghans. Deutschland hat den Weg, weg vom rein staatlichen Blutspendedienst bewusst so gewählt. Dadurch, dass alle Dienste immer wieder für sich werben, bleibt das Thema im Focus der Öffentlichkeit und der Preis für Blutkonserven ist nur etwa halb so hoch wie in Frankreich.

Wie läuft die Spende ab?

Sie können verschiedene Bestandteile Ihres Blutes spenden, oder eine so genannte Vollblutspende leisten. Die Unterschiede: „Bei der Vollblutspende, die Sie als Erstspender in aller Regel abgeben, werden Ihnen rund 500 Milliliter Blut abgenommen. Davon muss sich der Körper eine Weile erholen. Erst nach 8-12 Wochen ist eine weitere Vollblutspende möglich. Sie können aber auch Blutbestandteile, wie Thrombozyten oder das Plasma spenden. Dabei wird ihnen Blut abgenommen und sofort in seine Bestandteile getrennt. Was benötigt wird, separieren wir, den Rest bekommen Sie wieder zugeführt.“, erklärt unsere Expertin. So eine Plasma-Spende kann deshalb öfter geleistet werden. Theoretisch ist das aller drei Tage möglich. Empfohlen wird aber maximal einmal pro Woche. Vor der Spende sollten Sie sich satt essen und ausreichend trinken. Bitte 24 Stunden keinen Alkohol. Rauchen ist erlaubt, wenn es denn sein muss. Auch nach der Spende ist eine kleine Stärkung empfehlenswert, ebenso Ruhe und keine großen körperlichen Aktivitäten für den Rest des Tages.

Vorteile beim Spenden

Bildrechte: MDR/Monika Werner Ihr Blut wird bei jeder Spende auf verschiedenste Werte untersucht. Sollten Abweichungen festgestellt werden, bekommen Sie eine Information und werden nachuntersucht. So haben Sie immer ein klares Bild über Ihren Gesundheitszustand. Außerdem erhalten Sie einen Spender- und Unfallhilfepass mit allen wichtigen Daten zu ihrer Person, wie etwa ihrer Blutgruppe. Im Ernstfall kann Ihnen so schneller geholfen werden.

Das Plus für die Gesundheit

In langjährigen Untersuchungen haben Mediziner herausgefunden, dass regelmäßiges Blutspenden das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall erheblich senkt. Ein möglicher Grund ist die automatische Absenkung des Blutdrucks. Das entlastet kurzfristig das gesamte Blutsystem und führt durch die Neubildung des Blutes langfristig zu einer besseren Regulation der beteiligten Stoffe des Blutkreislaufs. Neben vielen Naturheilmedizinern haben aktuell sogar Ärzte der Charité in Berlin einen Zusammenhang zwischen Blutspenden und einem dadurch sanft gesenktem Bluthochdruck festgestellt. Kurz gesagt: Regelmäßiges Blutspenden kann helfen, einen Bluthochdruck auch ohne Medikamente zu senken. Das sollten Sie aber nie auf eigene Faust probieren. Sprechen Sie darüber mit ihrem Arzt.

Nachteile beim Spenden

Gibt es nicht. “Die beim Spenden abgenommene Menge Blut ist so gering, dass Ihr Körper die sehr schnell wieder ausgleichen kann“, erklärt Marion Junghans.

Geld verdienen mit der Blutspende?

Das Gesetz zur Regelung des Transfusionswesens sagt in § 10 folgendes (Zitat): „Die Spende Entnahme soll unentgeltlich erfolgen. Der spendenden Person kann eine Aufwandsentschädigung gewährt werden, die sich an dem unmittelbaren Aufwand je nach Spende Art orientieren soll.“