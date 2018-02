Bei jedem Portal müssen sie dann aber auch die Mindestmenge für den Gratisversand erreichen. Sonst lohnt es sich meist nicht. Warum die Preise sich zwischen den Ankaufsdiensten so stark unterscheiden und nach welchen Kriterien genau aufgekauft wird, weiß auch Verbraucherschützer Georg Tryba nicht. Ihm ist in den Tests allerdings aufgefallen, dass die Portale manchmal auch für populäre Bücher nur Cent-Beträge bieten. "Das heißt einfach nur, der Ankaufdienst hat genug von diesen Exemplaren und kauft die eben nicht an."

Gebrauchsspuren - wie umgeknickte Seiten - mindern den Wert des Buches. Bildrechte: Colourbox.de

Ein möglicher Grund für Differenzen beim Preis: Die Anbieter legen vorab nicht genau genug fest, was als leichte und damit akzeptable Gebrauchsspuren angesehen wird. Dabei hilft in der Regel auch nicht der alte Rat weiter, die Bücher vor dem Versand zu fotografieren. "Das klappt nur in der Theorie. Sie können ja nicht 400 Seiten fotografieren, um sicher zu gehen, dass ihnen keine Eselsohren in Rechnung gestellt werden", sagt Georg Tryba.