23 Stunden am Tag steht ein Auto durchschnittlich ungenutzt herum. Viel Geld für Nichts. Wer also nur hin und wieder ein Auto braucht, für den ist Carsharing eine echte Alternative zum eigenen Auto.

Wie funktioniert Carsharing und welche Anbieter gibt es?

Der Begriff Carsharing setzt sich aus den beiden englischen Wörtern „car“ und „share“ zusammen, was auf Deutsch so viel heißt wie „Auto teilen“: Über einen Anbieter (eine Firma oder ein Verein) teilen sich mehrere Menschen ein Auto. Der Anbieter kümmert sich dabei um Wartung und Pflege, Reinigung, Versicherung und um den Parkplatz. Da Carsharing besonders in den großen Städten boomt, gibt es mittlerweile verschiedene Varianten, ein Auto auszuleihen bzw. zu teilen.

Klassisches Carsharing

Bildrechte: dpa Beim klassischen Carsharing muss man sich bei einem Anbieter gegen eine Anmeldegebühr registrieren. Bei der Anmeldung erfährt man alles über die anfallenden Kosten und welche Fahrzeuge wo verfügbar sind. Die meisten Anbieter stellen Kleinwagen, Kombis und Transporter zur Verfügung. Die Fahrzeuge stehen auf speziellen Parkplätzen, den sogenannten Stationen, wo sich häufig auch ein Tresor befindet, in dem die Fahrzeugschlüssel und -papiere zu finden sind. Nachdem man Mitglied geworden ist, erhält man eine Mitgliedsnummer und ein Zugangsmedium zu den Fahrzeugen. Das kann ein entsprechender Tresorschlüssel oder eine elektronische Karte sein. Außerdem wird man kurz in die Handhabung der Wagen eingeführt.

Über Internet oder Telefon können dann die Autos gebucht werden. Das kann Monate oder bis zu 20 Minuten im Voraus geschehen. Je eher man bucht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das gewünschte Fahrzeug auch am gewünschten Standort zu haben ist. Bei der Buchung muss man auch angeben, wie lange man den Wagen voraussichtlich nutzen wird. Kann man diese Zeit nicht einhalten, besteht aber bei fast allen Anbietern die Möglichkeit, die Buchungszeit zu verlängern. Nach der Fahrt stellt man den Wagen wieder an der Station ab und der nächste kann ihn nutzen. Der Carsharing-Anbieter mit den meisten Stationen in Mitteldeutschland ist teilAuto.

Free Floating Carsharing

In der jüngeren Vergangenheit haben vor allem die großen Automobilhersteller ihre eigenen Carsharing-Konzepte entwickelt und bieten mit dem sogenanntem Free Floating Carsharing die Möglichkeit, innerhalb von Städten bzw. bestimmten Geschäftsgebieten beliebig auf entsprechende Fahrzeuge zuzugreifen. Diese können spontan gemietet werden, stehen nicht an festen Mietstationen und können nach der Fahrt auf öffentlich zugänglichen Parkplätzen wieder abgestellt werden. Bezahlt wird bei diesen Modellen in der Regel pro Minute, Stunde oder Tag. Zu den Free Floating Carsharing-Anbietern gehören Unternehmen wie car2go (Daimler) oder DriveNow (BMW). Bisher sind solche Modelle nur in größeren Städten wie Hamburg und Berlin vertreten, 2018 soll es in Leipzig aber ähnliche Angebote geben.

Privates Carsharing

Bildrechte: IMAGO Beim privaten Carsharing melden sich Autobesitzer (Vermieter) und/oder Autosuchende (Mieter) bei einer entsprechenden Online-Plattform an und hinterlegen dort die benötigten Informationen zu ihrem Fahrzeug sowie zur Miete, also von wann bis wann ein Fahrzeug ausgeliehen werden kann, wo man es abholen und zurückbringen muss und wie viel das Ganze kosten soll. Interessierte Nutzer können dann bequem den Online-Markt durchforsten und im Idealfall zwischen mehreren privaten Anbietern auswählen.

Der Betreiber der Online-Plattform sollte neben der reinen technischen Plattform auch die notwendige Versicherung zur Verfügung stellen, sich um die finanzielle Abwicklung des Mietgeschäfts kümmern und dafür eine entsprechende Provision kassieren. Diese Gebühr wird dem „Vermieter“ in der Regel bei erfolgreicher Anmietung abgezogen. Zu den privaten Carsharing-Anbieter-Plattformen gehören Unternehmen wie SnappCar oder drivy.

Wie teuer ist Carsharing?