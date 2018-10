Bildrechte: IMAGO

Befindet sich der gewählte Online-Shop in einem EU-Land, fallen in der Regel keine zusätzlichen Kosten an. Einzig die Versandkosten dürfen höher ausfallen, wenn der Händler das begründen kann. "In manchen Ländern gibt es zudem für bestimmte Waren Verbrauchssteuern, etwa für Wein in Frankreich", sagt Patrick Oppelt. Da komme es auf den Händler an: Der müsse dann mit seinem Finanzamt klären, dass der deutsche Kunde nicht verbrauchssteuerpflichtig sei. Für Widerruf und Gewährleistung gelten EU-weit die gleichen Rechte. Wer in einem Shop aus einem Nicht-EU-Land bestellt, muss in vielen Fällen Zoll und Einfuhrumsatzsteuer bezahlen. So muss für Waren aus Asien oder den USA ab 22 Euro Warenwert in der Regel eine Einfuhrumsatzsteuer bezahlt werden. Ab einem Warenwert über 150 Euro sind Zoll und Einfuhrumsatzsteuer fällig. "Da bin ich selbst verantwortlich, dass das bezahlt wird. Häufig übernehmen das die Händler und kümmern sich und schlagen das gleich mit drauf. Das sorgt dann aber auch oft für Ärger – wenn der Händler mehr aufschlägt, als der Zoll kostet", sagt Patrick Oppelt. Bei Widerruf und Gewährleistung hätten Kunden grundsätzlich die gleichen Rechte wie in Deutschland. Die seien aber etwa bei einem Händler aus Fernost nur schwer durchzusetzen, wenn der sich querstelle.