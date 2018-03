Wir Deutschen trinken gerne Bier. 2016 waren es rund 104 Liter pro Person. Zum Leidwesen der großen Brauereien geht der Umsatz jedoch immer weiter zurück. Dafür boomen kleine Brauereien mit individuellen Bier-Angeboten. So genanntes Craft-Beer ist in und wir fragen jetzt, was ist drin?

Was ist Craft-Beer?

Bildrechte: dpa Craft steht im Englischen für Handwerk, also versteht man darunter handwerklich gebraute Bierspezialitäten, die im Allgemeinen weder konserviert noch gefiltert werden. Craft-Beer wird in kleinen Mengen hergestellt und ist in der Regel nur vier bis sechs Wochen haltbar. Craft-Beer kann dabei auch ein Pilsner oder leichtes helles Bier, aber eben auch ein dunkles malziges Lager oder trübes Weizen-Bier sein. Die Sorte ist relativ egal, auf den Herstellungsprozess und die unverfälschte Frische und Süffigkeit kommt es an.

Der Trend kleiner Brauereien, mit individuellen Hopfen-Malz-Hefe-Rezepten ein ursprüngliches, handgemachtes Bier herzustellen, kommt aus den USA. Dort ist Craft-Beer schon seit den 80-er Jahren ein begehrtes Produkt. Bierbrauer Cliff Schönemann aus Leipzig kennt diesen Trend aber auch aus Deutschland: “Das ist gar nicht so neu. Besonders im fränkischen Raum wird schon seit mehr als 20 Jahren Bier von vielen kleinen Brauereien individuell hergestellt. Jetzt kommen mit der Craft-Beer-Welle nur immer mehr Brauereien dazu.“

Was macht Craft-Beer besonders?

Bildrechte: IMAGO Weil Biertrinker von „ihrem“ Bier immer den gleichen Geschmack erwarten, müssen große Brauereien auch immer die Herstellung nach gleicher Rezeptur garantieren. Dazu verwenden sie natürliche Zutaten, die aber so aufbereitet werden, dass sie das ganze Jahr in der gleichen Qualität zur Verfügung stehen. Deswegen werden Standardbiere mit industriell verarbeiteten Zutaten wie Hopfenpellets oder Hopfenextrakt hergestellt. Craft-Beer-Brauer experimentieren mit frischem Hopfen, verwenden Malz nicht nur aus Gerste, sondern auch aus Roggen oder Hafer. „Wir haben die Möglichkeit, mit 130 verschiedenen Hopfensorten ganz verschiedene Geschmacksrichtungen wie Grapefruit, Litschi oder auch Kokos ins Bier zu brauen, ohne dafür irgendwelche künstlichen Zusätze verwenden zu müssen“, sagt unser Bierexperte. Auch bei der Hefe experimentieren die kleinen Brauereien mit verschiedenen Sorten, wie zum Beispiel Champagnerhefe.

Was macht Craft-Beer speziell?

Es entsteht ein handwerklich gebrautes Bier mit ganz eigenem Geschmack, der auch bei gleichem Rezept jedes Mal ein bisschen anders ausfallen kann. Auch beim Brauprozess an sich können die kleinen Brauereien den Charakter und auch Alkoholgehalt ihres Bieres verändern, indem sie bestimmte Prozesse beschleunigen oder bremsen oder die Temperatur variieren. „Am Ende entsteht ein natürliches Produkt, das ein bisschen trüber daher kommt als Industriebier, aber eben mit ganz individuellen Eigenschaften“, sagt Cliff Schönemann. Nicht gefiltert und nicht pasteurisiert, ist Craft-Beer in der Regel bis zu sechs Wochen haltbar und selbst in dieser Zeit verändert es mitunter noch seinen Geschmack.

Was ist mit dem Reinheitsgebot?