Daunenjacken sind besonders warm, leicht und angenehm zu tragen. Im Gegensatz zu einer Kunstfaserfüllung sind sie zude langlebiger, weil sie ihre Bauschkraft und ihre Isolierfähigkeit nicht so schnell verlieren. Doch dafür müssen sie auch gut gepflegt werden. Denn die Daunen im Inneren sind vergleichsweise empfindlich.

Daunenfedern verlieren bei Feuchtigkeit und Nässe ihre besonderen Eigenschaften wie die Bauschkraft, ihr Isoliervermögen und ihren wärmenden „Kuschelfaktor“. Daher sollte man versuchen, die Jacke nicht allzu häufig zu waschen. Wer seine Jacke nur im Alltag trägt und trocken lagert, braucht sie höchstens einmal im Jahr waschen. Zwischendurch reicht es, sie ordentlich auszulüften und schmutzige Stellen mit einem feuchten Schwamm und Funktionswaschmittel zu behandeln. Outdoor-Sportler können ihre Kleidung aber auch durchaus häufiger waschen – sie müssen sich dabei nur an bestimmte Vorgaben halten.

Wer keinen Schonwaschgang einstellen kann oder eine zu kleine Waschmaschine hat, der sollte die Jacke lieber per Hand waschen. Das ist zwar nicht ganz so intensiv, für die meisten Verschmutzungen reicht es jedoch aus.

Die meisten Haushaltswaschmittel enthalten Mittel, die Eiweiß spalten. Da die Daunen durch ein Eiweiß zusammengehalten werden, darf so ein Waschmittel keinesfalls verwendet werden. Spezielle Daunenwaschmittel eignen sich daher tatsächlich am besten, auch Fein- oder Wollwaschmittel sind möglich. Übrigens: Auch Weichspüler ist tabu, denn die Fasern verkleben und können sich nicht mehr so gut „aufpolstern“.