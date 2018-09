Jedes Jahr erkranken in der Bundesrepublik Deutschland 200.000 Menschen neu an einer Demenz. Sieben Prozent der Menschen über 65 Jahre in Deutschland sind betroffen und sogar fast jeder Dritte über 90 Jahren ist erkrankt. Zum Welt-Alzheimertrag haben wir uns gefragt, woran man frühzeitig erkennen kann, ob man selbst, die Eltern oder Freunde betroffen sind.

· Dauerhafte und fortschreitende Gedächtnislücken: Häufen sich Gedächtnislücken, kann dies ein Zeichen für eine Verminderung der Gedächtnisleistung sein. Auch Verabredungen können so schnell Vergessen werden. Bei einer Unterhaltung kann es sein, dass Demenz-Kranke oft Dinge wiederholen. Auch typisch: Am Ende eines Zeitungsartikels wissen Betroffene nicht mehr, was am Anfang stand.